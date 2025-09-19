La Húngara y el Dioni, una historia de amistad y admiración: “Muero contigo”

Dioni, componente de Camela: “Sus conciertos son familiares”

Dioni, componente del grupo Camela, amigo de La Húngara y uno de los músicos que siempre ha admirado Sonia, nos ha desvelado algunos de los secretos de los conciertos de la artista sevillana y ella misma, detalles de su relación más personal.

Divertidos, familiares, inesperados… Son algunos de los adjetivos que Dioni, el músico y componente de Camela utiliza para describir los conciertos de La Húngara, una mujer llena de naturalidad con la que nunca sabes qué puede llegar a pasar sobre un escenario.

El cantante ha tenido el placer de vivir algunos de los conciertos de la artista sevillana y asegura que más de una vez le ha sacado al escenario sin previo aviso y que la magia se ha apoderado de la situación. En el documental ‘La Húngara. Toma que toma’ recordamos algunos de los momentos más emotivos que los músicos han vivido juntos sobre un escenario.

Nos remontamos al año 2013, en el escenario de las fiestas de Pozoblanco, un momento en el que Dioni y Sonia estaban juntos sobre el escenario, y ella nos confesaba lo que sentía de niña al escucharle cantar “Dioni, te tengo que decir una cosa. Me cago en tus muelas, Dioni. Tenía yo 14 o 15 años, tú tenías 16 y un día veo yo en mi pueblo ‘Camela en concierto’… Cuando yo te veía, me arañaba sola… Eres guapo para reventar, que no se puede aguantar”.