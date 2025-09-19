Laura lleva cantando junto a su madre toda la vida: “Cuando me subo con ella al escenario me hago chiquitita”

Ya puedes ver el documental completo 'La Húngara. Toma que toma' AQUÍ

Compartir







‘La Húngara. Toma que toma’, arranca la semana más importante del año para Sonia, es enero de 2025, está a punto de dar su primer concierto del año y de celebrar su 45 cumpleaños y los 30 años de su hija mayor, Laura. Cómo cualquier día antes de un concierto, Sonia está nerviosa y muy indecisa por la ropa que va a ponerse, una decisión nada fácil de tomar y que puede cambiar en el último segundo.

No hay más tiempo que esperar y Sonia se sube a la furgoneta rumbo a Huevar de Aljarafe (Sevilla) junto a Lili, su cuñada y Javi, su hermano y representante. Está emocionada ante su primer concierto del año y con la sensación de que no debería haberse puesto zapatos abiertos en pleno enero “Qué frío, Dios mío, por qué se me ha ocurrido ponerme hoy los piececitos al aire”.

Al acercarse al escenario, Sonia no puede contener la emoción de ver a sus amigos y familiares más cercanos, pero le faltaba alguien. La artista no ve a su hija mayor y le comunican que no ha podido ir a verla, una noticia que la rompe el corazón, pero ante la que saca su lado más artista y se sube al escenario a demostrar todo su arte.

Sonia no podía imaginar que tan solo unos minutos después, sus ojos se volverían a llenar de lágrimas al escuchar a su hija cantar a su lado sobre el escenario. Una preciosa sorpresa ante la que Sonia no puede contener la emoción y que la llena de felicidad. Madre e hija llevan años compartiendo ratitos en el escenario y son un puro huracán.

“Cuando cantamos juntas me hago más chiquita porque ella es tan artista”, asegura Laura al hablar de la ilusión que le hace cantar con su madre.