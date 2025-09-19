C. Tangana nos desvela por qué pidió a La Húngara cantar su canción: “Esto me va a cambiar la vida”

Los artistas hablan orgullosos del gran éxito que han conseguido juntos cantando la canción “Tú me dejaste de querer”

Ya puedes ver el documental 'La Húngara. Toma que toma' completo AQUÍ

La Húngara formó parte de la gira ‘Sin cantar, ni afinar’ de C. Tangana, actuaron juntos en más de 40 conciertos en 9 países, incluyendo la ceremonia de los Latin Grammy en Las Vegas. Su canción ‘Tú me dejaste de querer’ suma más de mil millones de reproducciones en plataformas digitales, pero ¿Por qué C. Tangana quiso que Sonia cantara su canción?

“Es parte de mi adolescencia, de ese momento de convertirme en un hombre como quién dice. Una parte de la adolescencia de los 16 hasta los 20... Son momentos muy concretos de empezar a salir, primeros enamoramientos, esas cosas…”, así nos confiesa C. Tangana cómo pensó en La Húngara para cantar su canción.

El ídolo de masas asegura que tenía una canción muy especial y que era ella la persona que tenía que contarla “para mí era unas fiestas de Móstoles cuando yo tenía 19… me puse en modo mental de esa época y para mí, bailarme una bachata con la que me gusta es con dos temas de La Húngara por delante y otros dos por detrás… Eso se lo intenté explicar a ella…”.

C. Tangana nos confiesa en el primer capítulo del documental ‘La Húngara. Toma que toma’, que puedes ver completo en Mediaset Infinity, cómo surgió la idea que Sonia interpretara una de sus canciones y habla emocionado de la primera vez que se vieron y de lo que sintió al escuchar su canción cantada por ella “Para mí ella era la forma de reivindicar algo que para mí tenía mucho valor y que hay muchas cosas en el madrileño que tiran a ese punto. Muchas veces nos hemos creído con la capacidad de decir lo que es bueno y lo que es malo…”.

El artista no ha confesado emocionado que estaba muy nervioso antes de conocer a Sonia, pero que tan solo media hora después de conocerse, la escuchó cantar su canción, una canción que llevaba un año esperando para sonar y que en ese momento fue increíble “esto me va a cambiar la vida, había un recuerdo de la adolescencia que se convertía en realidad y que me hacía a mí el más feliz del mundo”.

Una sensación que compartió con la artista y que ella sigue sintiendo cada vez que suenan los primeros acordes de ‘Tú me dejaste de querer’: “Ese tema no hay vez que no lo cante que se me pase una película por la cabeza, así, de todo lo vivido con él. Desde que veo que me ha mandado un mensaje por Instagram, me llama por teléfono… Yo llevaba muchos años, pero él jugaba en otra división, era un artista mundial… Cuando le vi, lo primero que le pregunté fue “Has podido elegir a la artista que te diera la gana, ¿Por qué yo?”.

Descubre cuál fue la primera reacción de Sonia al ver que C. Tangana quería hablar con ella en el capítulo 1 completo de ‘La Húngara. Toma que toma’ en Mediaset Infinity.

Antonio Carmona y C. Tangana hablan del tipo de flamenco que hace La Húngara, un flamenco que no es solo musical y que va mucho más allá del concepto que se ha establecido.