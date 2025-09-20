Eduard Fernández, al recibir el Premio Nacional de Cine en San Sebastián: "Gaza es un espejo donde salimos todos"

El actor Eduard Fernández ha recibido este sábado el Premio Nacional de Cinematografía que otorga el Ministerio de Cultura y que, como es tradición, se ha entregado en el marco del Festival de San Sebastián. El barcelonés ha decidido colocarse un pañuelo palestino en señal de apoyo a Gaza mientras agradecía el galardón y daba su discurso.

Fernández, uno de los grandes intérpretes del cine español, ha recogido el premio de manos del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, tras sus éxitos del año pasado, donde encadenó dos papeles magistrales en 'El 47' y 'Marco'. Su trabajo en este último filme le llevó a ganar el Premio Goya al mejor actor protagonista.

"Gaza es un espejo donde salimos todos"

El actor ha admitido que estaba "muy emocionado". "Quiero reivindicar una auténtica barbaridad que está ocurriendo en estos momentos y es el genocidio de Gaza, la debacle de nuestro siglo. Los quiere matar a todos de la manera más cruel y más bestia. Cuesta encontrar palabras, pero Gaza es un espejo donde salimos todos, lo queramos o no", ha manifestado.

Eduard Fernández ha leído algunos nombres de niños y niñas gazatíes, menores de dos años, asesinados por la ofensiva del Ejército israelí. Y ha remarcado la importancia que tiene hablar de lo que está ocurriendo en Oriente Medio porque "ellos no se van a cansar de matar sistemáticamente".

El catalán también ha añadido que "algunos dirán 'qué pesados son con el tema', pero no podemos dejar de decirlo para ver si podemos conservar nuestra dignidad como personas".

"La gente de la cultura somos un reflejo de nuestro siglo. Y en este momento que vivimos es inevitable no hablar de la salvajada que se está cometiendo en Gaza. Da igual la palabra que le pongan", ha indicado.

Eduard Fernández ha desvelado que en su infancia sentía que "algo" le faltaba y se sentía mejor entre las chicas que entre los chicos, lo que llevó a pensar que "quizá era homosexual". "Ese chaval buscaba un lugar en el mundo, un refugio, un lugar donde complementar esa falta que sentía, y he encontrado ese refugio en un escenario, el lugar más expuesto, por eso me parece el lugar más sagrado", ha ensalzado.