La actriz protagoniza 'Mi amiga Eva', una exploración de los deseos, dudas, expectativas y errores de la mediana edad femenina

La edad puede ser un número, una etiqueta pesada o una oportunidad de volver a empezar. En 'Mi amiga Eva', la nueva película dirigida por Cesc Gay, Nora Navas interpreta a la protagonista, una mujer a punto de cumplir los 50 años, casada desde hace más de veinte y con dos hijos adolescentes, que decide reescribir su vida, desafiar lo que se espera de ella y creer otra vez en el amor. Para la actriz barcelonesa es inevitable admitir algunos paralelismos entre realidad y ficción, pues ella también siente que está ante un renacer a sus 50. "Siento que ahora es cuando me la tengo que jugar”, asegura en una entrevista en 'Fotogramas'.

Otro renacer

La película plantea una premisa aparentemente sencilla: Eva viaja por trabajo a Roma y algo en esa noche la hace ver que ya no puede seguir como hasta ahora. Decide cambiar su vida, y adentrarse de nuevo en el 'juego del amor', con todas sus dudas, miedos, expectativas y errores. La decisión de Eva no solo tiene consecuencias personales, sino que interroga lo que la sociedad espera de ella, del matrimonio, de la fidelidad, de la satisfacción personal. "A los 50 se supone que lo profesional está controlado, los hijos ya son mayores y ni te miran a la cara. Y hemos estado tan volcadas en la maternidad… me voy a hacer una camiseta que diga: "Estoy hasta el coño de maternar", explica Nora.

"A los 50 hay otro renacer, y la película habla de eso: renacer, reconectar con la esencia. Y hay mucho que contar sobre mujeres de 50, las historias son infinitas", comenta la ganadora del Goya por 'Pa Negre', a quien estamos acostumbrados a ver en registros dramáticos pero que aquí adopta uno más ligero, poniendo de manifiesto las torpezas cotidianas. De lo que se trata es de que el amor y la pasión también pueden surgir en la madurez, que no están reservados a la juventud.

Recuperar la esperanza

Al final, lo que quiere Eva es recuperar la esperanza. Y eso requiere valentía para dejar la seguridad de la zona de confort e intentar algo incierto pero propio. Es un personaje con el que se pueden sentir identificadas muchas mujeres de más de 50. "Ella no tiene las cosas claras, como cada una de nosotras. La vida te vive y los pensamientos te piensan. Ha sido un personaje muy bonito, pero muy difícil para trasladar todo lo que buscaba Cesc", apunta la actriz en la Cadena Ser.

Lo que sí tiene claro Nora es que los 50 son una nueva adolescencia: "Con esta edad ya has criado a tus hijos y, laboralmente, tienes todo casi resuelto. Hay un poco de embarazo para dentro y te rodea ese sentimiento de ahora o nunca". En ese salto al vacío también reside una reivindicación universal: la de la mujer madura reclamando el derecho a ser protagonista de su vida y de sus propios deseos.