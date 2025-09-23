El presidente del Gobierno eleva el tono en su intervención en la Asamblea General del ONU en Nueva York

Felipe VI interviene este martes elevando al máximo rango la participación de España en el foro

En una conferencia histórica de la ONU, que reconoce a Palestina en el plano internacional y desafía la acción de Israel en la franja de Gaza, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido el centro de las miradas. Precursor del reconocimiento del estado palestino ha propuesto dos claras iniciativas.

Las palabras más elevadas de Pedro Sánchez se han escuchado en Nueva York. “La historia será implacable con quienes miran para otro lado”, ha dicho.

El presidente del Gobierno ha sido contundente: “Damos un paso crucial para reivindicar la solución de los dos estados, pero seamos claros. No hay una solución posible cuando uno de esos dos estados es víctima de genocidio”.

Las dos iniciativas de Pedro Sánchez en la ONU

Sánchez ha propuesto que se reconozca a Palestina como un estado de pleno derecho de la ONU y el cese de la guerra en Gaza.

“Todos sabemos que la única esperanza de los civiles en Gaza es saber que el mundo no les olvida”, ha afirmado el jefe del Ejecutivo.

El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, prometi�ó celebrar elecciones en Palestina un año después de que termine la guerra. Abás ha tenido que intervenir por vídeoconferencia porque Estados Unidos le ha negado la entrada a la delegación de país árabe.

Este martes, en la Asamblea General será el Rey Felipe VI quien hablará en nombre de España, elevando al máximo rango la participación en el foro.

Sobre la mesa el conflicto en Gaza volverá a estar el conflicto en Gaza, con una Palestina reforzada tras el firme reconocimiento de la Francia de Emmanuel Macron de Palestina como estado.