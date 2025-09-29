El músico y el actor se han encontrado en el Festival de Cine de Nueva York con motivo del biopic 'Deliver Me From Nowhere'

Cada vez queda menos para el estreno de 'Deliver Me From Nowhere', el biopic de Bruce Sprignsteen protagonizado por Jeremy Allen White, que se estrena el próximo 24 de octubre. Springsteen ya ha dicho que esa película es la mejor versión de sí mismo. Informa en el vídeo Susana Ramos.

¿Dónde empieza el rockero y dónde acaba el actor? Fundidos en un cálido abrazo, los dos Springsteen se confunden. Casi tanto como en la película. El cuero esta vez lo lleva Jeremy Allen White, pero el jefe sigue siendo Bruce, que a los 76 años ha asistido al Festival de Cine de Nueva York, cargado de elogios para el actor de moda.

"Has hecho una mejor versión de mi mismo", le ha reconocido el cantante al actor. Un viaje por lo más íntimo y profundo de esta leyenda. Antes de ser leyenda. "No sabía tocar la guitarra, no sabía cantar, pero sí sabía lo mucho que Bruce significa para tanta gente", contaba Allen.

Horas y horas de estudio y de ensayo le acabaron convirtiendo en esta estrella del rock. Todo un embajador musical de Estados Unidos, así se ha definido el propio Bruce y así ha llamado a sus fans a seguir luchando.

"Sin miedo, sin cesura, sin odio", ha dicho. Por ese país que un día prometió el sueño americano. "Con ese espíritu, traje mi arma favorita, la guitarra".