Las entradas para la nueva gira de Alejandro Sanz saldrán a la venta el próximo 9 de octubre en la página oficial del artista

Alejandro Sanz cuenta con Rels B para acercarse al público más joven: 'No me tires flores', la nueva colaboración entre estas dos generaciones

Alejandro Sanz ha anunciado este jueves que expandirá su gira ¿Y ahora qué?' a nada más y nada menos que 11 ciudades españolas. El intérprete de 'Amiga mía' ha anunciado que volverá a subirse a los escenarios a mediados de 2026, tras un arranque triunfal en México donde ha vendido todas entradas, lo que ha impulsado esta nueva fase del tour.

Ha sido a través de sus redes sociales donde el cantante ha anunciado las fechas cerradas de sus citas por España, que saldrán a la venta el próximo 9 de octubre en la página oficial del artista.

Las ciudades que recorrerá Alejandro Sanz en su gira

Alejandro Sanz ofrecerá conciertos en grandes recintos de todo el país: Sevilla (Estadio La Cartuja, 6 de junio); Gijón (Parque Hermanos Castro, 12 de junio); Bilbao (Bilbao Exhibition Centre, 14 de junio); Mallorca (17 de junio); Madrid (Riyadh Air Metropolitano, 20 de junio); Barcelona (RCDE Stadium, 27 de junio); Gran Canaria (Gran Live Fest, 4 de julio); Murcia (Plaza de toros, 9 de julio); Valencia (Estadio Ciutat de València, 11 de julio); A Coruña (Muelle de Batería, 18 de julio), y Fuengirola (Marenostrum Fuengirola, 4 de julio).

En esta nueva fase de su tour, Alejandro Sanz fusionará sus grandes clásicos con lo más reciente de su repertorio, incluyendo su nuevo trabajo, '¿Y ahora qué?', su último disco que además de dar nombre a la esperada gira, ha superado los 120 millones de escuchas en diversas plataformas musicales.

Este nuevo trabajo cuenta con nominaciones a los Latin Grammys 2025 a Grabación del Año por 'Palmeras en el jardín', a Álbum del Año por '¿Y ahora qué?', a Canción del Año por 'Palmeras en el jardín' y a Mejor Álbum Contemporáneo por '¿Y ahora qué?'.

Estas nominaciones se suman a una exitosa carrera, pues a sus 56 años de edad, Sanz es el artista español con mayor número de premios Grammy -con 22 Latin Grammy y 4 Grammy- y desde su debut, en 1991, ha vendido más de 25 millones de discos.

Los últimos anuncios de Alejandro Sanz

El anuncio de la gira coincide con la publicación hace tan solo una semana de su nueva canción junto a Rels B. Alejandro Sanz invitaba al artista mallorquín a cantar junto a él en México el tema 'No me tires flores', una colaboración que une el talento de dos generaciones.

El tema fue presentado totalmente por sorpresa durante el concierto de Alejandro Sanz en el Auditorio Nacional de Ciudad de México. Durante este concierto, Rels B apareció en el escenario como artista invitado de Alejandro Sanz y, ambos, interpretaron su nueva canción. La canción romántica que evita los gestos grandilocuentes también cuenta ya con un videoclip que fue grabado en el mismo concierto de Alejandro Sanz.

Este show marcó el inicio de los seis conciertos con todas las entradas vendidas que Alejandro Sanz ofrece en el Auditorio Nacional de México como parte de su gira mundial '¿Y Ahora Qué?', una propuesta visual y musical renovada que entrelaza sus clásicos con los temas de su nuevo álbum. El repertorio incluye himnos como “Corazón partío”, “Amiga mía” y “Mi soledad y yo”, junto a nuevas composiciones como “Hoy no me siento bien”, “El vino de tu boca” y “Bésame”, que reflejan la evolución artística del cantante español.

Con esta colaboración y al contar con Rels B como estrella invitada, Alejandro Sanz intenta acercarse al público más joven y urbano. Una forma de innovar y no quedarse atrás en el mundo de la música que constantemente está evolucionando y cambiando.