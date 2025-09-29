Ruth Méndez 29 SEP 2025 - 21:59h.

Madrid acoge la K-Expo Spain 2025, el mayor evento sobre la cultura y la industria coreana en España

Música, videojuegos, cine, moda y cosmética. La cultura surcoreana se extiende por todo el mundo, conquistando a los más adolescentes. Madrid acoge la K-Expo Spain 2025, el mayor evento sobre la cultura y la industria coreana en España. Bajo el lema 'All about K-style', la cita reúne en el Círculo de Bellas Artes y el Hotel Riu Plaza España una programación que combina negocio y cultura, convirtiendo a la ciudad en un punto clave para el intercambio entre Corea, Europa e Iberoamérica.

Accesorios, peluches coleccionables, películas, series o videojuegos. La cultura coreana se hace oír y a qué ritmo. La música es sin duda lo que más ha calado. Impulsada por el Gobierno y por las redes sociales, la industria del entretenimiento prevé alcanzar en 2030 solo en exportaciones, dos billones de wones, 1.400 millones de euros.

Con la promesa de la ansiada piel de porcelana, la cosmética coreana factura cifras multimillonarias. Ofrece precios asequibles, productos milagrosos como la baba de caracol y tecnología punta. "Es una cosmética muy natural", cuenta una joven. La gastronomía también ha conquistado los gustos, poniendo al mundo a comer con palillos. Una ola coreana que ha salpicado de lleno en la cultura occidental.