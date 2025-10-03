Claudia Barraso 03 OCT 2025 - 14:35h.

Aplazan el concierto de Camela en Vitoria por los problemas de salud de Dioni: “No os asustéis que volvemos prontito"

Camela lleva sin pisar un escenario desde el pasado 4 de agosto. Los graves problemas de voz que estaba atravesando Martín Lobato, conocido como Dioni, hicieron que tuviesen que cancelar sus próximas actuaciones. Parecía una pausa ocasional, algo que no iba a alargarse con el paso del tiempo, pero los problemas de salud siguen cancelando sus espectáculos.

A través de un comunicado, la promotora y el dúo musical han confirmado que el concierto de Camela previsto para este viernes 3 de octubre, ha quedado cancelado. “Lamentamos informar que el concierto de Camela programado para el 3 de octubre en Vitoria, el en Buesa Arena, queda reprogramado para el 23 de mayo de 2026, debido a motivos de salud de Dioni.

“Las entradas ya adquiridas son válidas para la nueva fecha. Pedimos disculpas por las molestias ocasionadas y agradecemos profundamente su comprensión. Desde nuestra parte, enviamos nuestros mejores deseos para la pronta y total recuperación de Dioni”. A través de este comunicado, anunciaban a sus fans que los problemas de vos seguían siendo más graves de lo que parecían al principio.

Volverán el 10 de octubre en Sevilla

El concierto del domingo 5 de octubre en Gandía en cambio, ha sido suspendido. El dúo no ha buscado otra fecha para el evento, sino que la artista Melody será la encargada de hacerles el relevo. En el perfil de Instagram de los cantantes, publicaron un primer ‘stroy’ donde anunciaban la venta de entradas de los próximos conciertos en noviembre. En una segunda publicación aparecía hablando de lo ocurrido la otra integrante del grupo Mari Ángeles.

“No os asustéis que volvemos prontito, el día 10 en Sevilla. A nuestros seguidores y a nuestros fans les queremos dar las gracias por la comprensión y la paciencia. No os preocupéis, que pronto estamos con vosotros”. El que no ha aparecido hablando es el protagonista de toda esta preocupación, Dioni. Solo sabemos desde agosto que está padeciendo algunos problemas de salud que le afectan directamente en la voz.