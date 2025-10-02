Raphael se ha visto obligado a cancelar 'in extremis' su concierto en Murcia "por prescripción médica": "Lamento profundamente las molestias"

Raphael suspende su concierto en Zamora por problemas de salud: el cantante estaría pasando por un proceso gripal

Raphael se ha vuelto a ver obligado a cancelar otro concierto de su gira. A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, el cantante ha anunciado la cancelación del show que tenía previsto dar en Murcia.

Debido a sus problemas de salud, el intérprete de 'Mi Gran Noche' ha tenido que reprogramar el concierto que iba a dar en el Festival de Música Murcia ON.

El motivo que ha llevado a Raphael a cancelar su última actuación programada

Al parecer, el motivo que le ha llevado en esta ocasión a cancelar su concierto ha sido la bronquitis que padece.

"Querido público, por prescripción médica, debido a una bronquitis, me veo en la obligación de cancelar el concierto que íbamos a celebrar este sábado 4 de octubre en la Plaza de Toros de Murcia dentro del Festival Murcia ON", informaba el cantante a través de sus redes sociales.

Tras el anuncio de la cancelación del concierto en el festival de música murciano, el artista ha querido tranquilizar a sus seguidores y les ha prometido que este show se volverá a programar en los próximos meses.

"El concierto se aplaza al próximo 23 de mayo de 2026 en el mismo recinto, donde volveré con más fuerzas que nunca para reencontrarme con vosotros. Lamento profundamente las molestias que esta situación pueda causar y agradezco de corazón vuestra comprensión, cariño y paciencia. Palante, siempre palante", escribía el cantante de 82 años.

Bronquitis tras su proceso gripal

La cancelación de este concierto viene justo después de otra anulación en la agenda de Raphael. El cantante suspendía a finales de septiembre, el viernes 26 de septiembre, la gala que tenía programada en Zamora.

Por un proceso gripal, el concierto gratuito que tenía previsto dar la noche de ese viernes en el recinto ferial Ifeza de Zamora se cancelaba.

La oficina de representación del cantante indicaba que el concierto se suspendía por "motivos médicos relacionados con un proceso gripal", y lamentaba las molestias que la cancelación pudiese causar. Además, también agradecían "de antemano la compresión y apoyo" del público y la organización.

Su primera entrevista tras su retiro de los escenarios

La cancelación de estos conciertos de Raphael sorprende tras su regreso a los escenarios. Carlos Franganillo entrevistó en Informativos Telecinco a Raphael tras sur retiro temporal de la vida pública y profesional después de recibir el diagnóstico por su linfoma cerebral.

En la entrevista, Raphael abordó su vuelta a los escenarios, como un lugar en el que disfruta y del que no se plantea retirarse. "Yo soy carne de escena y yo moriré en el escenario", aseguraba al presentador de 'Informativos Telecinco'.

Raphael ofrecía su primer concierto tras el parón el pasado 15 de junio en Mérida, solo cuatro meses después de su ingreso hospitalario a causa de un linfoma cerebral.

Su ingreso se produjo el pasado 18 de diciembre, después de que se sintiera indispuesto –presentaba dificultades en el habla– en la grabación de un programa de televisión.

Descartado el ictus tras los primeros análisis, el artista estuvo ingresado durante diez días en dos centros hospitalarios diferentes en los que se le detectó un linfoma cerebral primario con dos nódulos cerebrales en el hemisferio izquierdo que "justifican los síntomas neurológicos" que presentó.