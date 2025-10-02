Claudia Barraso 02 OCT 2025 - 15:33h.

El cantante Quevedo se ha visto obligado a cancelar su concierto en el Roig Arena en Valencia por problemas de salud

Quevedo se encumbra con el concierto de su vida ante 41.000 personas en Las Palmas de Gran Canaria

Malas noticias para los fans de Quevedo. El cantante canario se ha visto obligado a cancelar el concierto de esta noche en el Roig Arena de Valencia. El artista ha publicado un ‘story’ en su perfil de Instagram del comunicado que ha hecho la organización ‘Taste The floor y DQE Productions’, las promotoras del concierto cancelado.

El comunicado oficial de ‘BN Tour Valencia 2025’, explica los motivos de este aplazamiento. “Queremos informarles de que, por motivos de salud del artista, la actuación de Quevedo, prevista el 02 de octubre de 2025 en el Roig Arena de Valencia, queda postpuesta para el 25 de octubre de 2025 a las 19:00 horas”.

“Les recordamos, no obstante, en caso de no poder asistir en la nueva fecha, soliciten la devolución de las entradas dentro del plazo legal establecido, gestionándolo siempre a través del mismo canal en el que fueron adquiridas. Por otro lado, si desea mantener su entrada, esta será totalmente válida para la nueva fecha del concierto”.

Las disculpas de la promotora y el cantante

“Aprovechamos este comunicado para agradecerles su compresión y sentimos mucho las molestias que hayan podido ocasionar”. A través de este escrito, tanto el cantante como la promotora comunicaban que Quevedo está sufriendo problemas de salud que le impiden poder realizar el concierto esta misma noche. Esta noticia no ha sido confirmada hasta comienzos de la tarde. El canario no ha querido dar más información y tampoco se sabe qué problemas de salud podría estar haciendo frente.

Su último concierto fue el pasado 29 de septiembre en A Coruña. Tras esta cancelación y el polémico espectáculo de Quevedo en Galicia, suenan todas las alarmas ante el preocupante cambio de actitud. Se le olvidaron la letra de algunas de sus canciones. En una de ellas comenzó a repetir números de manera rápida y sin que casi que le pudiese entender. Cuando llegó al número 13 repitió varias veces 'la que sea'.

Quevedo, ¿desmotivado?

"Qué asco de todo, por qué me hacéis caso", empezó diciendo al inicio de una canción a la que cambió la letra completamente para cantar: "Que asco de tema, no quiero cantarla nunca más. Me da un bajón en mitad del concierto y ninguno queréis que me de un bajón porque queréis seguir cantando y bailando". Paró esa misma canción para quejarse de lo cerca que estaba una cámara: "Un poco más y estas aquí, madre mía hijo mío".

En redes sociales no tardó en hacerse viral las imágenes de este concierto. Muchos de sus fans salieron del show confusos. No sabían si se trataba de parte del espectáculo o es que de verdad Quevedo no está en su mejor momento. Estas dudas ahora se han hecho cada vez mayores tras la cancelación del concierto de este jueves en Valencia. El cantante no ha explicado qué problemas de salud está atravesando, pero en redes se habla de la posibilidad de un parón en su carrera por falta de motivación.