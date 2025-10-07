Ruth Méndez 07 OCT 2025 - 16:59h.

Dan Brown le ha dedicado ocho años a la creación de su nueva obra

¿Se puede fabricar un best seller, escribir un libro sabiendo que va a convertirse en un top ventas? Don Brown consiguió la fórmula hace años y ahora sus obras se tratan con el máximo secretismo. Hoy, su nuevo proyecto ya se puede adquirir en las librerías de toda España.

Llega el sobre con el esperado manuscrito y se activa un protocolo de máxima seguridad. “Son los manuscritos más buscados, los de Dan Brown. Los hackers de todo el mundo intentan hacerse con ellos”, explica Elena Ramírez, editora de 'El último secreto'. La nueva novela se guarda como un tesoro.

“He vivido en una fantasía", según Dan Brown

Dan Brown le ha dedicado ocho años a su nueva obra: “He vivido en una fantasía, escribiendo de 04:00 horas de la mañana a 12:00 horas, luego tocando el piano y el resto del día tratando de desconectar”. Un equipo de traductores y correctores empieza a trabajar en una cámara acorazada, sin internet ni móviles.

“Este proyecto ha supuesto más de 500 horas de lectura”, recalca Ana Jiménez, traductora y correctora del libro. Mientras tanto, se diseña la portada con un objetivo claro. “Tiene que comunicar que es un libro grande, que te está esperando”, añade Ferrán López, de diseño de portada.

Praga, el escenario de las nuevas investigaciones del protagonista

'El último secreto' por fin llega por todo lo alto a las librerías españolas con una tirada de 500.000 ejemplares. La promoción incluye gira del autor y dos meses de entrevistas. Praga es el escenario de las nuevas investigaciones del protagonista Robert Landon.

250.000.000 de novelas vendidas en 52 idiomas. “Siento la presión de escribir un libro que amen mis lectores”, reconoce Brown. Y hay cientos de millones esperándolo.