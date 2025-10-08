Ruth Méndez 08 OCT 2025 - 17:02h.

João Carlos Martínez está volcado en su fundación dedicada a la inclusión de los jóvenes a través de la cultura

El prestigioso pianista y director de orquesta, João Carlos Martínez, ha sido uno de los premiados por la Fundación Mapfre. Un reconocimiento a su resiliencia. Perdió la movilidad muscular tras una enfermedad y tuvo que aprender a tocar con unos guantes biónicos.

Después de dos décadas sin poder hacerlo, el maestro volvía a tocar el piano gracias a estos guantes biónicos. Su emoción, en la misma de aquel niño que a los ocho años se convirtió en virtuoso, se hizo viral.

A los 18 le detectaron una enfermedad neurológica

João Carlos reconoce que hay dos cualidades que le definen a la perfección. “El alma de un poeta y la disciplina de un atleta. Y esas dos cosas hacen parte de mi vida”, confiesa el pianista. A los 18, en pleno éxito, le detectaron una enfermedad neurológica que afectaba sus músculos. Un accidente y un asalto empeoraron las cosas, aunque se reinventó como director de orquesta cuando apenas podía acariciar las teclas con sus pulgares. Pero entonces llamó a su vida este artefacto capaz de obrar el milagro.

“Para tocar necesito el guante para la mano derecha y con la mano izquierda ya puedo tocar algunas cosas sin ellos”, afirma el pianista. Experto en Johann Sebastian Bach, a sus 85 años, con cientos de partituras memorizadas y numerosos conciertos, está volcado en su fundación dedicada a la inclusión de los jóvenes a través de la cultura. Y así es como él se ha ganado su apelativo: el indomable.