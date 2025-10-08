Rocío Amaro 08 OCT 2025 - 16:23h.

Málaga acoge el II Ciclo Fistrosofía 2025, un homenaje cultural a Chiquito de la Calzada que explorará su humor, su faceta de cantaor y la relación entre flamenco y comedia

Expertos en flamenco y cultura malagueña desvelarán historias inéditas de Don Gregorio, desde sus inicios en los tablaos hasta su influencia en el humor contemporáneo

MálagaMálaga se prepara para celebrar un evento cultural que promete combinar risas, historia y flamenco, justo la esencia de un malagueño inolvidable. El próximo jueves 6 de noviembre, la Sociedad Económica de Amigos del País (SEAP) acogerá el II Ciclo Fistrosofía 2025, unas jornadas de estudio y pensamiento dedicadas a la figura de Chiquito de la Calzada, el humorista que marcó varias generaciones con su estilo único y su lenguaje inolvidable. Con un aforo limitado a 70 personas, las entradas anticipadas cuestan 5 euros, reembolsables exclusivamente a quienes asistan, y el evento se desarrollará de 18:00 a 21:00 horas.

Fistrosofía nació en la pasada edición de "Moments" como homenaje a Chiquito, convencidos de que su humor sigue vigente y su influencia en la cultura española no se agota. Este ciclo no solo quiere recordar al Don Gregorio que todos conocieron por sus bromas y su singular dicción, sino también explorar su faceta menos conocida, la relación entre el humor y el flamenco, y sus inicios como cantaor antes de convertirse en icono del espectáculo.

Humor y flamenco

El primer encuentro, titulado “Humor y Flamenco”, estará a cargo de Ramón Soler y Natalia Meléndez Malavé, quienes profundizarán en cómo el humor ha convivido con el flamenco a lo largo de la historia. "Siempre se ha destacado la vertiente trágica o dramática del flamenco, pero quien haya asistido a una fiesta flamenca sabe que el humor y el cachondeo también forman parte de su esencia", explican.

La charla repasará cantes humorísticos grabados en antiguos cilindros de cera y discos de pizarra por artistas como Antonio Pozo “el Mochuelo”, Emilia Fons o Carlos Franco, y llegará hasta intérpretes más recientes como Emilio el Moro o Carlos Alba. Por supuesto, Chiquito de la Calzada será un protagonista central, mostrando cómo supo integrar el arte del flamenco en su estilo cómico y viceversa. Además, se hará un recorrido sobre cómo humoristas han utilizado el flamenco como recurso escénico, creando puentes inesperados entre música y comedia.

El segundo encuentro, "Chiquito de la Calzá. El cantaor (1948-1968)", será impartido por Paco Roji, reconocido investigador y escritor sobre flamenco en Málaga. Roji se centrará en los primeros años de Chiquito, su paso por la Compañía juvenil "Los Capullitos Malagueños", la edición de su único disco y las experiencias que moldearon al artista antes de que se convirtiera en icono televisivo.

"El conocimiento de Paco sobre el flamenco y sobre Chiquito es tan vasto que los asistentes podrán descubrir muchos meandros desconocidos de la vida y obra del humorista", señalan los organizadores. La charla promete un viaje por los tablaos de Málaga y la historia del flamenco en la ciudad, con anécdotas y detalles inéditos que harán las delicias de los aficionados.

Gregorio Sánchez Fernández

Chiquito de la Calzada, cuyo nombre real era Gregorio Sánchez Fernández, es un símbolo de la cultura malagueña y española. Nacido en Málaga en 1932, alcanzó la fama a finales de los años 80 gracias a sus apariciones en televisión. Su particular forma de hablar, los giros lingüísticos que inventó y sus gestos característicos dejaron una huella imborrable en el humor español. Sin embargo, antes de conquistar la televisión, Chiquito también fue cantaor flamenco, actividad que rara vez se asocia con su legado humorístico. Fistrosofía 2025 recupera esa faceta, mostrando cómo el arte y el humor pueden ir de la mano.

La programación de Fistrosofía 2025 combina el rigor académico con el entretenimiento y pretende que los asistentes se sumerjan en el universo de Chiquito, explorando su impacto en la cultura popular y su relación con otras manifestaciones artísticas. Además de las conferencias, el evento busca generar un espacio de debate y reflexión sobre la creatividad, el humor y la música, recordando que el legado de Don Gregorio no se limita a los chistes televisivos, sino que se extiende a su profunda conexión con la tradición andaluza.

Con estas jornadas, los organizadores invitan al público a acercarse al humor y al flamenco de manera única, garantizando que los asistentes vivan una experiencia cultural irrepetible. Fistrosofía 2025 demuestra que la figura de Chiquito sigue inspirando a las nuevas generaciones de artistas del flamenco y de humor.