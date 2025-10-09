Redacción Uppers 09 OCT 2025 - 20:43h.

Este thriller de terror es para la actriz una de esas películas fáciles que nunca olvidas

Jodie Foster admite que le preocupaba que la película de ‘El silencio de los corderos’ no tuviese una buena acogida en el público. "No sabíamos si a la gente le iba a gustar, pero sabíamos que iba a ser significativo", reconoce. La estrella de 62 años reveló sus temores durante la proyección el Festival de Cine de Nueva York de su nueva obra ‘A Private Life en Alice Tully Hall’.

Este thriller de terror es, para ella, una de esas películas “fáciles que nunca olvidas”. "Hay muy pocas experiencias arcoíris en las que todo está bien y lo sabes desde el principio", subraya la actriz. “Incluso las relaciones que tenías en la película son muy estrechas porque estás haciendo algo significativo", añade.

Jodie Foster: "Estoy muy orgullosa de la película"

'El silencio de los corderos' fue dirigida por el difunto Jonathan Demme y escrita por Ted Tally, basada en la novela de Thomas Harris de 1988. "Estoy muy orgullosa de que realmente se mantenga durante todos estos años después", afirma emocionada. Recaudó más de 112 millones de euros durante su estreno original en cines.

La obra se convirtió en la tercera película en la historia en ganar los "cinco grandes" Premios de la Academia: Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor para Hopkins, Mejor Actriz para Foster y Mejor Guion Adaptado. Fue el segundo Oscar de Foster, ya que el primero lo ganó por ‘The Accused’ en 1989, y el primero de Anthony Hopkins.

Así aceptó Hopkins el papel en la película

Hopkins, de 87 años, relató cómo acabó siendo elegido para encarnar al psiquiatra y caníbal psicótico. Todo comenzó cuando su agente le dio el guion mientras trabajaba en una obra de teatro londinense. "Él dijo 'quiero que leas esto'. Le respondí '¿Es una oferta?' Y me contestó: "Es una película con Jodie Foster llamada ‘El silencio de los corderos’”.

"Así que lo abrí. Me senté en el camerino del teatro y leí la primera escena de Lecter”, rememoró. Tras preguntarle si esto era una oferta, Hopkins le afirmó que “no iba a leer más porque era una de las mejores partes que había leído”. "Y no lo sé. Tengo un instinto sobre estos roles. Podía entender a Lecter. Pude entender el misterio del hombre, el solitario, la voz aislada en la oscuridad, el hombre en lo alto de las escaleras que realmente no está allí", concluyó el actor sobre este thriller de terror inolvidable.