Las canciones de la banda liderada por Freddie Mercury han acumulado en este siglo más de 400 millones de segundos de reproducción en las ondas británicas

Brian May recuerda cómo Queen hizo ‘Bohemian Rhapsody’ hace 50 años: “Aún hoy es difícil de tocar”

Queen ha sido coronada como la banda de rock más escuchada en lo que va de siglo XXI, al menos en Reino Unido, según datos de PPL (Phonographic Performance Limited), que recopila los datos de emisiones en radio y televisión. Que las canciones de un grupo que desarrolló su carrera en los años 70 y 80 del siglo pasado sean las más reproducidas durante las tres primeras décadas del actual, dice mucho acerca del estado del rock en estos días, aunque también demuestra que el impacto del cuarteto liderado por Freddie Mercury trasciende géneros y generaciones.

Una clase de magia

Según el informe de PPL, los temas de Queen han acumulado en este siglo más de 400 millones de segundos de reproducción, equivalentes a 12,5 años de música continua. Curiosamente, la canción más reproducida de su catálogo -repetimos, en el Reino Unido- no es 'Bohemian Rhapsody', ni 'We Will Rock You', ni tampoco 'We Are the Champions', sino 'A Kind of Magic', clásico de 1986 que formó parte del álbum homónimo y de la banda sonora de la película 'Los inmortales'. Inmediatamente por detrás quedan 'I Want to Break Free', 'Don't Stop Me Now', 'Radio Ga Ga' y 'Somebody to Love'. Si ampliamos el foco a nivel mundial, la canción más escuchada del siglo XX, con más de 2.800 millones de reproducciones solo en Spotify, sí es 'Rhapsody'.

El guitarrista Brian May se ha mostrado entusiasmado con esta nueva distinción: "Una noticia increíble! Teniendo en cuenta que la mayoría de las obras más importantes de Queen se realizaron en el siglo XX, es increíble encabezar una lista del siglo XXI. Muchas gracias a todos nuestros fans". Buena parte del impacto del legado de la banda en la actualidad se debe a la revitalización que supuso la película 'Bohemian Rhapsody' (2018). Su estreno disparó las ventas y reproducciones de su música en plataformas digitales, replicando una fascinación global por Queen similar a la que se produjo cuando falleció Freddie Mercury en 1991.

El rock clásico domina las ondas británicas

Para Peter Leatherm, director ejecutivo de PPL, la lectura sobre el estado de salud del rock en nuestros días es otra: “Esta lista pone de relieve cómo la música rock sigue triunfando en las ondas británicas a lo largo de las décadas. Enhorabuena a Queen por este gran reconocimiento (...) Es un testimonio de su amplio y muy querido catálogo musical, que sigue significando mucho para el público británico hasta el día de hoy”.

Lo que sí queda claro en el informe de PPL es que el rock clásico sigue dominando las ondas británicas, puesto que la lista de los diez artistas más reproducidos se completa con David Bowie, U2, Oasis, Fleetwood Mac, Stereophonics, The Rolling Stones, The Police, The Killers y Kings of Leon. Todo muy bien, pero ¿dónde quedan The Beatles? ¿Es posible que no los 'fab four' no estén en un ranking como este? ¿O acaso no cuentan como 'rock? Cosas de las listas.