La Asociación de la Prensa de Madrid ha confirmado su fallecimiento a través de sus redes sociales

Sus restos mortales permanecerán en el tanatorio de La Paz en Tres Cantos, Madrid

Compartir







El histórico periodista Luis Ángel de la Viuda ha fallecido a los 93 años de edad.

La Asociación de la Prensa de Madrid (APM) ha confirmado su fallecimiento a través de sus redes sociales, donde han informado de que sus restos mortales permanecerán en el tanatorio de La Paz en Tres Cantos desde las 13:00 horas de hoy, 13 de octubre. Mañana será enterrado en su ciudad natal, Burgos .

Su amplia trayectoria profesional

Nacido en Burgos en 1932, De la Viuda dio su vida por el periodismo desde pequeño. Ya en la revista de la escuela escribía algunos artículos, como recoge APM, aunque su primer trabajo como profesional sería en el periódico burgalés La Voz de Castilla. Tras esa primera experiencia pasó a la revista SP y al periódico Arriba.

En el mundo audiovisual, fue director de informativos y jefe de programas de Radio Nacional de España y llegó a ser director de Programas de Televisión Española. Después, tuvo un breve periodo como director de Pueblo, y fundó en 1982 Radio 80