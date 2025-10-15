Juan del Val gana el Premio Planeta 2025 con 'Vera, una historia de amor'

Europa Press 15 OCT 2025 - 23:43h.

Del Val se presentó al galardón con el seudónimo Elvira Torres y el título No es tan fácil morir de amor

El escritor y comunicador Juan del Val ha ganado el 74ª edición del Premio Planeta, dotado con un millón de euros, con la novela 'Vera, una historia de amor', ha anunciado este miércoles el jurado en una cena literaria en el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC).

El premio lo ha recibido de las manos de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. "Me conocéis, pero al margen de la tele, yo soy lo que escribo", ha dicho visiblemente emocionado durante su discurso.

El jurado destaca la crítica social de la novela contemporánea

Del Val, de 55 años, se presentó al galardón con el seudónimo Elvira Torres y el título 'No es tan fácil morir de amor' y la novela versa sobre una mujer de mediana edad perteneciente a la alta sociedad sevillana que rompe su matrimonio vacío con un marqués y una relación con un joven más joven que ella le conduce a un proceso de liberación personal.

Según el jurado, se trata de "una novela contemporánea, con una abierta crítica social y algún toque de thriller en el contexto de Sevilla".

En 2017 publicó su primera novela en solitario, 'Parece mentira'

El escritor firmó junto a Nuria Roca 'Para Ana, de tu muerto' y 'Lo inevitable del amor', en 2017 publicó su primera novela en solitario, 'Parece mentira', en 2019 recibió el Premio Primavera de novela con 'Candela' y en 2021 publicó 'Delparaíso'.

El jurado de esta edición está integrado por José Manuel Blecua, Juan Eslava Galán, Luz Gabás, Pere Gimferrer, Eva Giner, Carmen Posadas y la directora de Editorial Planeta, Belén López, como secretaria con voto.

El Premio Planeta 2025 ha recibido 1.320 originales, récord de participación en un año en el que se ha habilitado la posibilidad de enviar los originales a través de un formulario en la web del galardón.