Rindiendo tributo al fallecido e Alfred Bernhard Nobel en una tradición que se celebra anualmente y se mantiene desde hace ya 124 años, –con las excepciones provocadas por eventos históricos como la Primera y la Segunda Guerra Mundial–, este mes de octubre conocemos a los nuevos ganadores del Premio Nobel, otorgado cada año en estas fechas en las categorías de Física, Química, Medicina, Literatura, Economía y Paz, siendo también este último uno de los que más debate y expectación genera.

De reconocido prestigio y con un proceso minucioso para elegir a los ganadores, en la historia del Premio Nobel, desde aquella primera edición que tuvo lugar en 1901, podemos encontrar a más de una treintena de nominados españoles y a siete que lograron hacerse con un galardón.

José Echegaray, el primero de España en ganar un Premio Nobel

Poniendo por primera vez a España en los registros de los vencedores históricos del galardón, el primero en lograrlo fue José María Waldo Echegaray y Eizaguirre, ingeniero, dramaturgo, político y matemático español, nacido en Madrid un 19 de abril de 1832 y hermano del comediógrafo Miguel Echegaray.

Fue en 1904 cuando obtuvo el Premio Nobel de Literatura, un galardón que compartió con el poeta Frèdèric Mistral, oriundo de Maillane, Francia.

Figura destacada de la literatura española del siglo XIX y principios del XX, su Nobel fue el primero de los seis que llegarían después, y hasta este 2025.

Santiago Ramón y Cajal, Premio Nobel en Medicina

En uno de los Nobel más laureados y reconocidos, quien recogió el testigo de Echegaray fue el mismísimo Santiago Ramón y Cajal. El médico y científico español, especializado en histología y anatomía patológica, recibió el Premio Nobel de Medicina en 1906, compartiéndolo con Camillo Golgi, “en reconocimiento de su trabajo sobre la estructura del sistema nervioso”.

Pionero y fundamental en sus investigaciones, su obra fue revolucionaria para el entendimiento del funcionamiento del cerebro y el sistema nervioso, dejando un legado también crucial para la neurociencia moderna.

Si bien Ramón y Cajal y Golgi tuvieron enfoques diferentes en el desarrollo de sus trabajos, sus descubrimientos fueron complementarios y ambos compartieron el insigne e ilustre galardón.

Jacinto Benavente, Nobel de Literatura

Dramaturgo, director, guionista y productor de cine español, Jacinto Benavente fue el tercer español que consiguió un Premio Nobel. Lo hizo en la categoría de Literatura, en 1922.

Nacido en Madrid en 1966 e hijo de un pediatra, estudió Derecho, pero posteriormente su trayectoria le llevaría a convertirse en un prolífico autor teatral que incurriría también en el mundo del cine.

Combinando lo serio con lo cómico y lo realista con lo fantástico, Benavente terminaba de retratar a la sociedad de la época. Con obras como ‘Rosas de Otoño’, La Gobernadora’, La Malquerida’, ‘Señora Ama’ o ‘Los intereses creados’, su repercusión fue creciendo al ritmo en que lo hacían sus publicaciones.

“Por la feliz manera” en que expresó “las ilustras tradiciones del drama español”, en 1992 fue galardonado con el Nobel.

Juan Ramón Jiménez, Premio Nobel de Literatura

Abriendo paso a España en el campo en el que más éxito ha tenido en la historia del Premio Nobel, Juan Ramón Jiménez recogió el testigo de Benavente para, 34 años más tarde, en 1922, recibir el galardón en la misma categoría: Literatura.

“Por su poesía lírica que constituye un ejemplo de alto espíritu y pureza artística en lengua española”, el nacido en Moguer, Huelva, vio reconocido el conjunto de su obra, su contribución y su enorme legado.

Influenciado por Rubén Darío y los simbolistas franceses, se consagró como uno de los más grandes poetas del siglo XX y uno de los más importantes exponentes de la literatura modernista.

Con su profunda sensibilidad y la belleza formal de la que impregnaba sus obras, Juan Ramón Jiménez también destacó con obras líricas en prosa como ‘Platero y yo’.

Severo Ochoa, Premio Nobel de Medicina

No sería hasta 37 años después cuando otro español sería galardonado. Fue Severo Ochoa, en 1959, con el Premio Nobel de Medicina; una distinción que obtendría junto con el bioquímico estadounidense Arthur Kornberg por los descubrimientos realizados sobre el mecanismo de síntesis biológica del ácido ribonucleico (ARN) y el ácido desoxirribonucleico (ADN).

Los trabajos de Ochoa, médico y científico bioquímico molecular español, fueron cruciales en el avance del entendimiento del código genético, así como el proceso de sinterización de proteínas, algo con un impacto absoluto para la biología moderna y la genética.

Con ayuda de su discípulo, Kornberg, descifraron el código genético, lo que ineludiblemente les llevó también a ser reconocidos con el Nobel de la Medicina.

Viceinte Aleixandre, premio Nobel de Literatura

18 años después, el sexto español en obtener un Nobel fue Vicente Aleixandre, poeta de la generación del 27 e integrante desde 1950 de la Real Academia Española.

Galardonado por su obra poética, representante de la gran renovación de las tradiciones de la poesía española entre guerras, fue en 1977 cuando obtuvo el Premio Nobel de Literatura.

Premiado también con el Premio Nacional de Literatura en 1933 por ‘La destrucción o el amor’, también obtuvo el Premio de la Crítica en 1963 por ‘En un vasto dominio’, así como en 1969 por ‘Poemas de la consumación’.

Su obra, de gran influencia en la Generación del 27, abarca además una gran diversidad de temas, desde el amor, la naturaleza y la existencia humana, a la soledad, la muerte o el cosmos. Su trayectoria, con aportes también a la poesía surrealista y trayectoria, no dejó de ser reconocida hasta su fallecimiento, en 1984, y aún después.

Camilo José Cela

El último español en recibir un Premio Nobel fue Camilo José Cela, en 1989, por su descubrimiento de nuevos modos de expresión renovando la novela española de posguerra.

Con técnicas narrativas innovadoras y una enorme capacidad para abordar temas profundos y perturbadores de la realidad social y psicológica de España, desde que publicase su primera obra, ‘Pisando la dudosa luz del día’, terminó por seducir también a los electores que llevaron su nominación a la consecución del Nobel de Literatura.

Con creaciones como ‘La familia de Pascual Duarte’, ‘Viaje a la Alcarria’, ‘El cancionero de la Alcarria’ o ‘La Colmena’, ejerció como novelista, periodista, ensayista, editor de revistas literarias y conferenciante.

Además, fue académico de la Real Academia Española y recibió, entre otros galardones, el Premio Príncipe de Asturias de las Letras de 1987 y el Premio Cervantes en 1995. Además, fue nombrado senador en las primeras Cortes Generales de la Transición española y formó parte activa en la revisión que el Senado efectuó del texto de la Constitución.

Los nominados que no se hicieron con el premio

Más allá de los premiados, muchos otros españoles estuvieron cerca de poder conseguir el reconocido galardón. Tanto es así que, en la lista oficial de nominados que custodia con recelo el Premio Nobel, –dado que la normativa prohíbe revelar los nominados hasta pasados 50 años de conocerse el ganador de la respectiva edición–, figuran más de 40 nominados.

Repasando su archivo y filtrando por la nacionalidad española, los nombres que se encuentran, sin mencionar a los que lo ganaron, son los siguientes: Manuel Ballester Boix, , Jaime Ferrán y Clúa, José Gómez Ocaña, Augusto Pi Suñer, Pio del Rio-Hortega, Gaspar Núñez de Arce, Ventura López, Marcelino Menéndez y Pelayo, Angel Guimerà y Jorge, Andrés Manjón, Edouardo Benot, Salvador Rueda, Rafael Altamira y Crevea, Benito Pérez Galdós, Antonio Serra y Morant, Concha Espina de la Serna, Armando Palacio Valdés, Blanca de los Ríos de Lampérez, Ramón Pérez de Ayala, Ramón Menéndez Pidal, José Ortega y Gasset, Miguel de Unamuno y Jugo, Luís Nueda y Santiago, Jacinto Grau Delgado, Reinaldo Temprano Azcona, José Maria Peman, Juan Antonio de Zunzunegui, Agustí Bartra, Salvador Espriu i Castelló, Salvador de Madariaga y Rojo, Luis Buñuel, Vicente Pío Marcelino Cirilo Aleixandre y Merlo, Don Arturo de Marcoartu, Federico Poch Martinez, Ramón María de Dalmau y de Olivart, Antonio Serra y Morant, Alfonso XIII, Joaquím Cases-Carbó, Salvador de Madriaga, Pablo Casals y Joaquín Sanz Gadea.