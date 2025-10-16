Lo que hace este reencuentro distinto es que no será con la formación completa original

Los planes de futuro de La Oreja de Van Gogh: próximos conciertos y nueva música, de nuevo con Amaia Montero

Después de 17 años como solista, Amaia Montero vuelve a ponerse al frente de La Oreja de Van Gogh. Así lo confirmaba la banda este pasado miércoles 15 de octubre tras intensos días de rumores sobre su regreso, lo que era ya un secreto a voces.

"Pronto os iremos contando más detalles y noticias, pero necesitábamos levantar hoy la mano y deciros que sí, que estamos aquí y que el horizonte está repleto de noches mágicas como aquellas en las que vuestra pasión y nuestras canciones se mezclaban en un hechizo inolvidable", contaba el grupo musical en su comunicado.

Amaia fue miembro fundadora del grupo desde sus inicios en 1996 hasta su salida en 2007, cuando decidió emprender una carrera en solitario. Ahora, tras la marcha de Leire Martínez como cantante en octubre de 2024, las especulaciones sobre su vuelta se han hecho realidad.

Lo que hace este reencuentro distinto es que no será con la formación completa original. Pablo Benegas, guitarrista, compositor clave y miembro fundador de la banda, no formará parte de esta nueva etapa, tal y como ha confirmado el propio Pablo y el grupo.

"Pablo por su parte, aunque sigue formando parte del grupo, ha decidido retirarse una temporada para poder centrarse en su familia y explorar nuevos retos profesionales que por supuesto seguiremos de cerca. Hasta que volvamos a encontrarnos le deseamos todo lo mejor", se observa en la misiva.

Aunque aún no se han dado razones oficiales claras sobre su salida, no será sustituido. El grupo volverá con Amaia y sus otros miembros, Xabi San Martín, Álvaro Fuentes y Haritz Garde, pero sin Benegas. Un cambio vital en su carrera musical.

Cómo han sido estos últimos 12 meses

Su retorno musical lleva cierto tiempo gestándose desde el más absoluto secretismo. Hace un año, en concreto el 14 de octubre de 2024, se anunció la salida de Leire Martínez como vocalista tras 17 años en ese rol. Desde entonces, la banda ha estado en un periodo de transición, descansando de la intensa gira que habían realizado, -su último concierto con Leire tuvo lugar el 7 de octubre del año pasado- y conociendo qué rumbo tomarían musicalmente.

En redes sociales la banda ya había dado pistas que se interpretaban como señales del nuevo comienzo: publicaciones en blanco, el mensaje 'Solo juntos tiene sentido' y la eliminación del comunicado en el que anunciaban la marcha de Leire hacían presagiar la nueva etapa de LOVG.

"Ha sido un año aquí en San Sebastián, nuestro escondite en el mundo, escribiendo nuevas historias y también recordando todas las anteriores", desgranaban en el comunicado.

Durante este tiempo, han trabajado en unos cuantos materiales y han gestionado las fechas para sus conciertos, previstos para 2026. Gran parte de este último año lo han dedicado a su canción debut tras su reencuentro musical. Tema que han titulado 'Inspiración' y del que ya han lanzado parte de la letra, cantada por la mismísima Amaia.

Un punto clave

En este sentido, el proceso se ha desarrollado desde su querida San Sebastián. Para La Oreja de Van Gogh y Amaia, este es el lugar donde todo empezó, el punto donde la música y la amistad se fundieron para dar origen a una de las bandas más queridas del pop español.

Allí fue donde se reunían en los locales de ensayo y donde nacieron canciones tan míticas como 'El 28' o 'Cuéntame al oído'. San Sebastián se transformó en su laboratorio creativo. Y ahora, lo ha vuelto a hacer.

Lo que parece claro es que han querido preparar esta vuelta con calma, cuidando los tiempos, tanteando a los fans con señales, negociando internamente los cambios y gestionando el relevo de la formación con discreción.