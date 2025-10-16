Leonardo Sbaraglia, a terapia por Almodóvar: “Te sientes muy exigido y presionado”

Redacción Uppers 16 OCT 2025 - 12:33h.

El actor argentino considera que trabajar con Almodóvar es como "dar un salto mortal y pasar por el ojo de una aguja"

"He escrito cartas de amor, he hecho cosas románticas; siempre voy a intentar arder"

Compartir







Leonardo Sbaraglia pasa por un momento dulce, al menos en lo puramente laboral. El actor argentino, de 55 años, no deja de encadenar proyectos, pues ahora está protagonizando la obra 'Los días perfectos', de Jacobo Bergareche, en el Teatro La Latina, pero antes estuvo en Francia rodando una película con Guillaume Canet, en Argentina haciendo la serie 'Las maldiciones' y en México, participando en 'Las Azules'.

PUEDE INTERESARTE Robert De Niro y Al Pacino, unidos de nuevo en su primera campaña de moda de lujo

Sin embargo, el trabajo reciente que más le ha exigido es el rodaje de 'Amarga Navidad', la nueva película de Pedro Almodóvar que se estrenará en 2026. El intérprete ganador de un Goya, que ya había trabajado a las órdenes del cineasta manchego en 'Dolor y gloria', ha admitido en una entrevista en el podcast de La Script que grabar con el director de 'Mujeres al borde de un ataque de nervios' siempre supone un gran desafío.

Un salto mortal

"Él es un genio total, de verdad (...) pero te pide algo tan exacto, tan preciso, que es la pincelada que él ya tiene en su cabeza y que él necesita. Entonces, claro, no le puedes dar otra cosa. Él quiere esa", explica el argentino. Y esa exigencia pasa factura. "Por momentos te sientes muy presionado, muy exigido", admite. "Nosotros los argentinos hacemos mucha terapia, y mi terapeuta me decía: ¿Querías ser actor? Bueno, ¡ahí tenés!", comparte Sbaraglia entre risas.

Para él, trabajar con Almodóvar es como "dar un salto mortal y pasar por el ojo de una aguja". Así que sí, se trata de una oportunidad única, pero que exige una pirueta tremenda para lograr exactamente lo que el director manchego busca: “Lo tienes que hacer, lo tienes que lograr. Tienes que tener esa especie de temple brutal".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

'Amarga Navidad', entre la realidad y la ficción

'Amarga Navidad' se filmó este año entre Lanzarote y Madrid. Además de Sbaraglia, el elenco cuenta con figuras como Bárbara Lennie, Victoria Luengo, Aitana Sánchez-Gijón y Patrick Criado, entre otros. La trama nos mete en la vida de Elsa, una directora de publicidad que, tras perder a su madre, se refugia en el trabajo. Una crisis de pánico la obliga a tomarse un descanso en Lanzarote con una amiga, mientras su pareja permanece en Madrid.

En paralelo, el filme también contará la historia del director de cine y guionista Raúl Durán, mezclando realidad y ficción, porque, según la productora El Deseo, el largometraje número 24 de Almodóvar "desarrolla cómo la vida y la ficción están unidas de un modo indisoluble, incluso doloroso en ocasiones”.