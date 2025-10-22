Gracias al trabajo de la genetista estadounidense lograron identificar a más de 84 nietos perdidos en la dictadura argentina

Faltan 48 horas para la ceremonia de los Premios Princesa de Asturias en Oviedo. Allí se va a distinguir, entre otros, el trabajo de Mary-Claire King, fundamental para acorralar a decenas de criminales de guerra. Sus descubrimientos genéticos permitieron identificar a decenas de víctimas de dictaduras, según informa Rocío González.

En la imagen que aparece en el vídeo, ella le explicaba a la fundadora de las Abuelas de la Plaza de Mayo, en Argentina, cómo podía demostrar el parentesco con sus nietos desaparecidos.

“Mi agradecimiento va a ser de por vida", nieto recuperado

Su historia bien merece una película, pero ahí donde la ven, Mery-Claire huye de los halagos. Aunque hay muchas personas que nunca olvidarán su hazaña. “Quiero expresamente expresar qué clase de persona es para nosotros ella, inolvidable, solidaria”, expresa Estela de Carlotto, presidenta de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo.

Gracias al trabajo de la genetista estadounidense lograron identificar a más de 84 nietos, hijos de desaparecidos durante la dictatura argentina. Es el caso de Leonardo, nieto recuperado: “Mi agradecimiento va a ser de por vida. Puedo mirar la vida de otra manera”.

Pero los hallazgos de Mery Claire no acaban ahí. Es la descubridora del llamado gen de cáncer de mama y ovarios y actualmente continúa trabajando para demostrar las mutaciones genéticas causantes de la esquizofrenia. El dinero del premio lo donará a una organización médica palestina.