La Oreja de Van Gogh suma nuevas fechas en Murcia, Madrid, Barcelona y Barakaldo

Alberto Rosa 22 OCT 2025 - 19:35h.

La banda ha agotado entradas en varias ciudades para su gira 'Tantas cosas que contar' que recorrerá España en 2026

El anuncio del regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh ha sido, aunque esperada, una de las noticias musicales del año más impactantes. La banda vuelve a los escenarios en su formato original, sin Pablo Benegas, eso sí, que anunció que no participaría en esta etapa del grupo.

La banda no para de agotar entradas para los conciertos de su gira 'Tantas cosas que contar', que recorrerá las ciudades más importantes del país en 2026. El tour, que concluirá de momento en el BEC de Barakaldo (Bizkaia), el 5 de diciembre de 2026 ha sumado más fechas.

Además de esta nueva cita en el Bilbao Exhibition Center, donde estaban ya anunciados dos conciertos en mayo del próximo año, la banda donostiarra, a la que ha regresado Amaia Montero, repetirá en Madrid, Barcelona y Murcia.

A Madrid, donde ofrecerán tres actuaciones en mayo, volverán los días 22 y 23 de septiembre, y en Barcelona repetirán el 26 de noviembre en el Palau Sant Jordi, tras los conciertos del 6 y 7 del mismo mes.

La plaza de toros de Murcia ha sumado el 14 de junio a la cita prevista del día 13, según figura en la página web del grupo.

La gira 'Tantas cosas que contar' significa la reunión del grupo con su vocalista original, Amaia Montero, tras la marcha de Leire Martínez, aunque en ella no participará el guitarrista Pablo Benegas.