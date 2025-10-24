Fue la agencia que llevaba a la actriz quien confirmó su fallecimiento el pasado 19 de octubre

El asesino de John Lennon confiesa por qué le mató después de 45 años en silencio: "Quería ser alguien"

Compartir







La joven actriz Isabelle Tate ha fallecido a los 23 años por una rara enfermedad, una muerte que se produce semanas después de que debutase en la serie ‘9-1-1: Nashville’.

Fue la agencia que llevaba a la actriz quien confirmó su fallecimiento el pasado 19 de octubre a través de las redes sociales: “Isabelle estaba llena de pasión, una luchadora, y nunca se ponía excusas por el hecho de tener una discapacidad respecto a otras personas”.

“Conozco a Izzy desde que era adolescente y recientemente había retomado su carrera como actriz. Obtuvo el papel en la primera serie para la que se presentó, 9-1-1: Nashville. Disfrutó enormemente la experiencia”.

Enfermedad neuromuscular progresiva

La propia actriz habló en alguna ocasión de la enfermedad neuromuscular progresiva que padecía y que le fue diagnosticada a los 13 años.

Fue en 2022 cuando publicó en sus redes sociales un mensaje sobre su enfermedad: “No suelo mostrarme vulnerable en esta aplicación, pero siento que esto es algo que debo compartir, ya que ha estado ocurriendo en mi vida. Cuando tenía 13 años, me diagnosticaron una enfermedad neuromuscular progresiva que debilita los músculos de mis piernas con el tiempo”.

PUEDE INTERESARTE El actor Eric Dane vuelve a la televisión con su papel más emotivo: un personaje que también padecerá ELA

Pese a las complicaciones de la enfermedad Isabelle continuó trabajando y centrada en su carrera, pero finalmente la rara forma de la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth le arrebató la vida en lo más alto de su carrera y con tan solo 23 años.