El sábado 11 de octubre, el mundo del cine quedaba completamente conmocionado tras hacerse pública la noticia de la muerte de Diane Keaton. Según informaba el entorno cercano de la ganadora del Óscar en 1978 por su papel en 'Annie Hall', la artista falleció en California a los 79 años.

Sin embargo, poco se sabía de este fallecimiento. El portavoz de la familia que se puso en contacto con la revista 'People' para trasladar la noticia de la muerte de Diane Keaton, quiso mantener en privado las causas y los motivos del fallecimiento de la actriz.

Las causas del fallecimiento de Diane Keaton

Cuatro días después de este fallecimiento la familia de la artista californiana han emitido un comunicado a la revista 'People' en la que desvelan las causas de la muerte de Diane Keaton.

A través de un comunicado firmado por su "familia", en el que no se desvela quién ha redactado el mensaje o quién lo ha firmado, el entorno de Diane Keaton ha confirmado que la actriz murió a consecuencia de una neumonía.

"La familia Keaton está muy agradecida por los extraordinarios mensajes de amor y apoyo que han recibido estos últimos días en nombre de su amada Diane, quien falleció de neumonía el 11 de octubre", confirma el comunicado emitido al medio de comunicación estadounidense.

Tras dar a conocer las causas del fallecimiento, la familia de Diane Keaton agradece el apoyo y cariño recibidos por parte de los miles de seguidores de la actriz y dan una serie de indicaciones para todos aquellos que quieran rendirle homenaje.

"Amaba a sus animales y apoyaba firmemente a las personas sin hogar, por lo que cualquier donación en su memoria a un banco de alimentos local o un refugio de animales sería un homenaje maravilloso y muy apreciado", pide la familia desde el comunicado emitido.

Continúan los homenajes a Diane Keaton

Durante estos casi cinco días después de su muerte, las muestras de cariño a Diane Keaton siguen presentes. Excompañeras de reparto y diversas estrellas de Hollywood siguen rindiendo homenaje a Diane Keaton con mensajes y recuerdos en sus redes sociales. Bette Midler, quien compartió pantalla con Keaton en ‘The First Wives Club’ (1996), publicó en Instagram una foto en blanco y negro en la que la actriz aparecía con su icónico sombrero y traje de chaqueta.

"No puedo expresarles lo insoportablemente triste que me produce esto. Era divertidísima, completamente original y sin ninguna malicia ni la competitividad que uno esperaría de una estrella así", escribió Midler en su red social.

También le dedicó una foto y un mensaje en su Instagram, Kimberly Williams-Paisley, quien interpretó a la hija de Keaton en las películas de ‘Father of the Bride’ (1991, 1995 y 2020). "Diane, trabajar contigo siempre será uno de los momentos más destacados de mi vida. Eres única, y fue emocionante estar en tu círculo por un tiempo. Gracias por tu amabilidad, tu generosidad, tu talento y, sobre todo, tu risa", escribió Williams-Paisley.

Por su parte, la actriz Rosie O’Donnell dijo en sus redes sociales que la noticia de la muerte de Keaton le rompía "el corazón". "Amor para sus hijos! ¡Qué estilo, qué gracia! La extrañaremos", anotó O’Donnell. Keaton se convirtió en madre soltera a los 50 años al adoptar a sus dos hijos, Dexter y Duke, en 1996 y 2001, respectivamente.

La actriz Elizabeth Perkins, por su parte, dijo en sus redes que Keaton era "un tesoro nacional, con estilo, gracia, inteligencia y un talento inmenso".