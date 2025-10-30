Redacción Uppers 30 OCT 2025 - 18:09h.

La película, aún sin título ni sinopsis oficial, será una aventura ovni que promete explorar temas de ciencia ficción y misterio

¿Es John Williams el autor de la banda sonora de nuestras vidas?

El legendario compositor estadounidense de bandas sonoras, John Williams, de 93 años, vuelve a ponerse a las órdenes de director de cine Steven Spielberg para colaborar con la música de su nueva película 'OVNI' cuyo estreno está previsto para 2026. La noticia se ha dado a conocer en el transcurso de un acto celebrado en Nueva York este lunes en que se ha realizado un repaso a de la vida y obra del genial creador musical.

Williams, quien anunció su retiro en 2022, había mencionado en varias ocasiones que planeaba alejarse de la composición de música para cine. Sin embargo, la posibilidad de trabajar con Spielberg, con quien ha mantenido una relación profesional y personal de más de tres décadas, parece haber sido un factor decisivo para reconsiderar su decisión. La colaboración entre ambos ha sido una de las más prolíficas y emblemáticas en la historia del cine, marcando generaciones con sus composiciones.

Una colaboración que ha definido épocas

Desde su primera colaboración en 1974 con la película 'The Sugarland Express', Williams y Spielberg han unido sus talentos en más de 30 producciones. Entre los hitos más destacados se encuentran clásicos como 'Tiburón' (1975), que revolucionó el género de terror y suspense en el cine, y 'E.T. el Extraterrestre' (1982), cuya banda sonora se convirtió en una de las más reconocibles y queridas en la historia del cine. La relación profesional entre ambos ha sido sinónimo de éxitos comerciales y críticos, con Williams ganando múltiples premios Óscar por sus composiciones en películas como 'Star Wars: Una Nueva Esperanza' (1977), 'Indiana Jones y la Última Cruzada' (1989) y 'La Lista de Schindler' (1993), según informa Variety

La película, aún sin título ni sinopsis oficial, será una aventura ovni que promete explorar temas de ciencia ficción y misterio. Se sabe que el guion estará a cargo de David Koepp, colaborador frecuente de Spielberg, y que la producción será distribuida por Universal Pictures. La fecha de estreno está prevista para junio de 2026, lo que indica que la banda sonora será una pieza clave en la promoción y el éxito del filme.

El regreso de John Williams a la composición de música para cine a esta edad y tras su anuncio de retiro es considerado un evento excepcional en la industria. Su participación en esta nueva película no solo representa un reencuentro con Spielberg, sino también una oportunidad para que las nuevas generaciones experimenten la magia de su música en un contexto contemporáneo.

A lo largo de su carrera, John Williams ha compuesto temas que se han convertido en íconos culturales, como la melodía de Star Wars, el tema principal de 'Superman', y la emblemática música de 'Jurassic Park'. Su estilo, caracterizado por melodías memorables y orquestaciones grandiosas, ha influido en generaciones de compositores y ha elevado la música de cine a una forma de arte en sí misma.