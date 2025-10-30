Desde el nacimiento de Astérix y Obélix, hace 60 años, han vendido más de 300 millones de libros

Los galos más locos y famosos del planeta, Astérix y Obélix, viajan de nuevo y el destino es nuestro país vecino, Portugal. Una nueva entrega de sus aventuras con ese humor socarrón que con el que aprovechan para colar, en todas sus historietas, críticas a la sociedad actual. Desde el nacimiento, hace 60 años, han vendido más de 300 millones de libros, según informa Susana Ramos.

Entramos en la residencia del embajador de Portugal porque es ahí en Lusitania donde nos espera Astérix y su inseparable Obélix, que de nuevo han hecho el equipaje para demostrarnos que su poción mágica sigue haciendo efecto en los lectores 66 años después.

“Esa era mi obsesión, mantener el espíritu de Albert Uderzo y René Goscinny. Por eso, yo creo que hay que volver a nuestra etapa de niños”, afirma Fabcaro, guionista de 'Astérix en Lusitania'.

“Esa es la fuerza de Astérix, un pretexto para hablar de la sociedad actual", señala Fabcaro

En Lusitaria también los veremos enfrentándose a los malos, que no solo son los romanos. Leyendo entre viñetas encontramos una sátira sobre el turismo, el comercio, romanos frescos y la globalización. “Esa es la fuerza de Astérix, un pretexto para hablar de la sociedad actual, no tanto de la actualidad, porque envejece”, señala Fabcaro.

Entre cerámica y bacalao aparecen los morenos lusitanos hablando de Coração. “Siempre es delicado caricaturizar a un pueblo y que ese pueblo se quede satisfecho, pero creo que lo hemos conseguido porque los portugueses están contentos”, confiesa Didier Conrad. Con él y Fabcaro, la marmita de Astérix y Obélix sigue repleta de humor.