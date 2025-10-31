La nueva edición de 'Positions' de Ariana Grande será en formato vinilo doble

Ariana Grande ha lanzado una edición exclusiva de su disco 'Positions', el sexto álbum de su carrera, debido a su quinto aniversario, según la discográfica Universal Music.

La nueva edición de 'Positions' será en formato vinilo doble, en color azul pervinca, además de dos singles de 7 pulgadas con los grandes éxitos del álbum: 'Positions' y '34+35'.

La cantante también lanza este jueves el audio de 'Positions (Vevo Official Live Performances)', que incluye seis temas, en todas las plataformas de 'streaming' por primera vez.

El audio incluirá versiones de los grandes éxitos

El audio, que desde que lo sacó hace cinco años solo ha estado disponible en formato de vídeo, también incluye versiones de los éxitos mundiales 'pov' y '34+35'.

Ariana anunció el pasado verano su regreso en 2026 a los escenarios con 'The Eternal Sunshine', su primera gira en siete años tras su último disco. Recorrerá Norteamérica y hará cinco paradas en Londres.

Reflexiones de pareja y rupturas

La gira irá en torno al séptimo álbum de su carrera, Eternal Sunshine (Luz solar eterna), una reflexión sobre las relaciones de pareja y lo duro de las rupturas, después del final de su matrimonio con el agente inmobiliario Dalton Gomez.

Se acerca el regreso de Ariana Grande a los escenarios desde 2019, año en el que promocionó los álbumes 'Sweetener' y 'Thank U, Next'. Desde entonces, la actriz y cantante ha centrado sus esfuerzos en proyectos como el exitoso musical de fantasía 'Wicked', donde interpreta a Glinda y cuya segunda parte saldrá a la luz el próximo 21 de noviembre. La primera entrega estuvo nominada a 10 premios Óscar, de los cuales ganó dos.