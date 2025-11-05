Redacción Uppers 05 NOV 2025 - 19:29h.

Jon Bon Jovi ha reflexionado en una entrevista sobre la longevidad de su banda y cómo sobrevivió al grunge

Jon Bon Jovi ha reflexionado largo y tendido sobre el legado perdurable de su banda, destacando que había sido dada por muerta muchas veces en el pasado, pero que siempre ha logrado resurgir. Así lo ha contado en una entrevista reciente en el programa ‘Chris Evans Breakfast Show’ de Virgin Radio UK. El cantante ha hablado de la longevidad del grupo y sobre cómo compone ahora que ya tiene más de 60 años, 63 para ser más exactos.

“Espero que estéis de acuerdo conmigo en que los 60 son una época para la sabiduría. Es como si hubiéramos recorrido todo el espectro. Lo hemos visto todo y lo hemos visto volver por segunda vez. Por eso, todo debería girar en torno a la alegría, con una perspectiva de sabiduría. Al fin y al cabo, seguimos siendo nosotros mismos, ¿no? No estoy en una gira de regreso ni nada por el estilo, así que hay sabiduría en eso. Y ahora que estoy sano de nuevo, tengo muchas ganas de compartir esa alegría con la idea de que ya he estado aquí antes. Sabes, voy a poder disfrutar realmente de todo, y eso es bueno. No estoy persiguiendo arcoíris”.

“Sabes, ahora que lo pienso, cuando tienes una carrera tan larga, a este nivel, hay diferentes fases y etapas. A principios de los 90 nos borraron por el grunge. Bueno, sobrevivimos a ellos. Ya sabes, llega el año 2000 y, después de hacer un montón de películas, dicen: 'Oh, no, ahora son demasiado viejos'. Bueno, [pues justo entonces] sale "It's My Life". Lo volvemos a hacer”.

El truco al que se niega Jon Bon Jovi para camuflar su voz

“Hoy en día, la gente piensa: 'Bueno, ¿qué más puede decir desde este punto de vista?'. Creo que es una perspectiva única y que, en realidad, la alegría es lo más importante. Así que yo soy el que sostiene la luz, pero es una luz que se refleja en el público. Yo me deleito en su luz. Y eso es realmente lo que es. Es un intercambio de energía”.

Otro tema del que ha hablado ha sido sobre su interpretación en directo de los clásicos. Su voz ya no es la de aquellos años en los que la banda llevaba largas melenas. También se notó su cirugía de garganta. Para seguir tocando sus clásicos afrontando la edad de sus cantantes, lo grupos suelen recurrir a un viejo truco: bajar la tonalidad de los mismos. Algo a lo que Jon se niega rotundamente.

“No quería hacer eso. Mantengo ese alto nivel. Y, de nuevo, nuestra reputación se basaba en ser una banda en directo”. Dice tenerlo claro. Si no llega y no puede hacerlo, se quedará n casa, pero no va a utilizar artificios para sonar mejor. “Simplemente no va a pasar, ¿sabes? Es decir, prefiero no hacerlo. Ya tenemos suficiente historia. Nuestro legado es lo que es. No necesito estar ahí fuera para recibir aplausos”.