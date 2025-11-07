Claudia Barraso 07 NOV 2025 - 22:02h.

Aitana y Ed Sheeran han cantando juntos por sorpresa y en inglés, la canción del británico titulada 'Perfect'

La actuación en directo de Rosalía en la gala de los '40 Music Awards': 'Reliquia', la canción que mejor define su álbum 'LUX'

Compartir







Otra de las actuaciones que más ha sorprendido en el escenario de los premios de los ’40 Music Awards’, ha sido Ed Sheeran con una de sus canciones más conocidas, una que hace que la piel se erice con solo escuchar los primeros acordes, la de ‘Perfect’. Empezaba él solo, con su guitarra, un micrófono y mucho humo en el escenario, de donde de repente salió la cantante Aitana para la sorpresa de muchos.

Con un vestido negro de encaje y unos pendientes de brillantes, cantaba en inglés la canción del británico, mientras este la miraba y seguía marcando la música con el instrumento para después acabar uniéndose a ella, al principio haciendo los coros, hasta que sus voces se acaban fusionando en una. Esta colaboración ha dejado con la boca abierta a muchos de los que han asistido a la gala, ya que esta balada ha conseguido emocionar a todo el público por la dulzura de ambos.

Aitana, que ha sido entrevistada momentos antes del comienzo de la entrega de premios, ha confesado algunos detalles sobre los próximos eventos en su carrera profesional. Es una de las nominadas en más de una categoría, entre ellas, la del premio por la mejor gira. Sin embargo, cree que ella no merece este premio como sus otros compañeros, que dice que han hecho giras mucho más largas tanto en tiempo como en distancia.

Sobre otro próximo disco

La presentadora le preguntaba sobre la posibilidad de hacer otro de sus famosos estadios. Aitana ha negado que tenga previsto hacer otro: "No hemos empezado la gira como para hablar de eso. No vamos a añadir más fechas de momento, pero nunca se sabe".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

También ha querido decir que por el momento no piensa lanzar un nuevo disco próximamente. Su último álbum, ‘Cuarto Azul’, estrenado en mayo, todavía sigue siendo un bombazo que ha llenado escenarios y que en su momento generó casi la misma expectación que su compañera Rosalía.