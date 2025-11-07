Claudia Barraso 07 NOV 2025 - 20:49h.

Rosalía ha arrancado la gala de la entrega de premios de los '40 Music Awards' con la canción de 'Reliquia', la primera de su álbum sobre un escenario

Rosalía, sobre el estreno de su álbum: "Me ha hecho mucha ilusión que la gente lo haya recibido con tantas ganas"

La gala de los premios ’40 Music Awards’ ha dejado momentos muy esperados como poder ver a todos los artistas posando en la alfombra roja con sus mejores galas o la actuación de Rosalía en directo. Pocos días después de que la catalana haya lanzado su nuevo disco mostrando hasta ahora algunas canciones, es la primera vez que se sube a un escenario para cantar en primicia una de ellas. El pasado miércoles, algunos famosos, amigos y afortunados, pudieron escuchar su disco en el Museo Nacional de Arte de Cataluña.

Con un escenario lleno de cruces que iluminaban todo el espacio y la letra de la canción ‘Reliquia’, Rosalía ha arrancado la gala de los premios. Con su melena suelta, el aro de luz rubio y un vestido de corsé beige con mucho vuelo en la falda, la cantante ha decidido estrenar su disco encima de un escenario con esta canción, que realmente define muy bien su álbum entero, porque los que ya han escuchado los primeros temas han dicho que es una verdadera reliquia.

Lluvia de partituras

Rosalía trasladaba al cielo a todos los asistentes por un instante con esa energía que tanto caracteriza a la cantante. Muchos de los artistas e influencers que han sido entrevistados momentos antes de la gala, han confesado que tenían muchas ganas de poder escuchar después de tanto tiempo a Rosalía en directo. No ha decepcionado esta esperada actuación que ha servido para dar comienzo a la entrega de premios.

Elige 'Reliquia' como estreno

La artista no podía dejar de sorprender. Como había afirmado en la entrevista, iba a tener sorpresa su actuación. Y así ha sido, una lluvia de partituras. Cientos de folios caían desde el techo del escenario. Cada página que caía encima de las mesas de los invitados, del suelo y encima de la propia cabeza de la cantante, contenía cada nota musical de esta canción del álbum 'LUX'.