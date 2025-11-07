Logo de telecincotelecinco
Los looks de los famosos en la alfombra roja de los '40 Music Awards': desde Rosalía o Aitana hasta Ed Sheeran y Feid

La gran fiesta de la música, los '40 Music Awards', por la que numerosos artistas reciben un galardón en homenaje a su gran carrera musical, vuelve a concentrar a miles de caras conocidas, entre las que se encontraban Rosalía, Aitana o Dani Fernández entre otros. Este año, el evento se celebra en el Roig Arena, en Valencia, en apoyo a los damnificados por la DANA.

Una de las primeras artistas en confirmar su asistencia fue Aitana, seguida de otros artistas nacionales como Rosalía y Dani Fernández o internacionales, desde Danny Ocean hasta Emilia, Feid o Beéle. La gala estará llena de sorpresas y momentazos, entre ellos, Rosalía cantará en directo, por primera vez, una de sus canciones del nuevo disco.

El cantante Luck Ra

El influencer Iban Garcia 

Mariang Maturana y Carlos Peguer ('La Pija y la Quinqui') 

Tony Aguilar

Cris Regatero 

La influencer Carla Flila

