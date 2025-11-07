Claudia Barraso 07 NOV 2025 - 17:13h.

Algunos de los artistas nacionales e internacionales en la gala de los '40 Music Awards' de 2025, celebrada en el Roig Arena de Valencia

Rauw Alejandro y Myke Towers, los grandes triunfadores de Los40 Music Awards

Compartir







La gran fiesta de la música, los '40 Music Awards', por la que numerosos artistas reciben un galardón en homenaje a su gran carrera musical, vuelve a concentrar a miles de caras conocidas, entre las que se encontraban Rosalía, Aitana o Dani Fernández entre otros. Este año, el evento se celebra en el Roig Arena, en Valencia, en apoyo a los damnificados por la DANA.

Una de las primeras artistas en confirmar su asistencia fue Aitana, seguida de otros artistas nacionales como Rosalía y Dani Fernández o internacionales, desde Danny Ocean hasta Emilia, Feid o Beéle. La gala estará llena de sorpresas y momentazos, entre ellos, Rosalía cantará en directo, por primera vez, una de sus canciones del nuevo disco.

El cantante Luck Ra

El influencer Iban Garcia

PUEDE INTERESARTE Margot Robbie reaparece con un vestido de transparencias que revoluciona la alfombra roja en Londres: su homenaje a Giorgio Armani

Mariang Maturana y Carlos Peguer ('La Pija y la Quinqui')

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Tony Aguilar

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Cris Regatero

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

La influencer Carla Flila