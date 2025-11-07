Los looks de los famosos en la alfombra roja de los '40 Music Awards': desde Rosalía o Aitana hasta Ed Sheeran y Feid
Algunos de los artistas nacionales e internacionales en la gala de los '40 Music Awards' de 2025, celebrada en el Roig Arena de Valencia
Rauw Alejandro y Myke Towers, los grandes triunfadores de Los40 Music Awards
La gran fiesta de la música, los '40 Music Awards', por la que numerosos artistas reciben un galardón en homenaje a su gran carrera musical, vuelve a concentrar a miles de caras conocidas, entre las que se encontraban Rosalía, Aitana o Dani Fernández entre otros. Este año, el evento se celebra en el Roig Arena, en Valencia, en apoyo a los damnificados por la DANA.
Una de las primeras artistas en confirmar su asistencia fue Aitana, seguida de otros artistas nacionales como Rosalía y Dani Fernández o internacionales, desde Danny Ocean hasta Emilia, Feid o Beéle. La gala estará llena de sorpresas y momentazos, entre ellos, Rosalía cantará en directo, por primera vez, una de sus canciones del nuevo disco.
El cantante Luck Ra
El influencer Iban Garcia
Mariang Maturana y Carlos Peguer ('La Pija y la Quinqui')
Tony Aguilar
Cris Regatero
La influencer Carla Flila
