Alec Baldwin fue absuelto en el juicio del accidente mortal en la película 'Dos forajidos' ya que pensaba que la pistola no tenía balas

El actor reveló que este incidente le ha provocado graves problemas de salud mental, incluyendo el diagnóstico de trastorno de estrés postraumático

La película 'Dos forajidos', 'Dust' en inglés, se estrena después de cuatro duros años. Se trata de la pieza cinematográfica en la que durante su rodaje Alec Baldwin disparó y acabó con la vida de la directora de fotografía del filme Halyna Hutchins.

Desde entonces, el actor se enfrenta a sendos problemas legales, para determinar si fue homicidio involuntario o un error humano de otro trabajador de la producción.

El actor fue absuelto de cargos legales

Finalmente, el actor fue absuelto en el juicio de ese accidente ya que pensaba que la pistola no tenía balas. Sin embargo, la encargada de cargar el arma fue condenada a 18 meses de prisión. Aún así, la imagen del actor ha quedado dañada.

El actor admitió no salir indemne del proceso judicial tras el rodaje de la película y el accidente: “Tuve que reprimir mis sentimientos porque tenía siete hijos a los que cuidar. No podía irme a otra habitación y llorar o lo que sea”.

Le diagnosticaron trastorno de estrés postraumático

En el reality show ‘The Baldwins’, reveló que este incidente le ha provocado graves problemas de salud mental, incluyendo el diagnóstico de trastorno de estrés postraumático. "Todos los que están cerca de Alec han visto cómo su salud mental se ha deteriorado desde entonces. Le diagnosticaron trastorno de estrés postraumático y en sus momentos más oscuros dice: 'Si tuvo que haber ocurrido un accidente hoy, ¿por qué sigo aquí? ¿Por qué no pude haber sido yo?' o cosas como: 'Te despiertas por la mañana y piensas: ¿Por qué me desperté? Soy más feliz cuando estoy dormido que cuando estoy despierto’”. Así lo explicó su mujer Hilaria Baldwin.

El actor explicó que ha consegido lidiar con el trauma gracias a su familia."Sinceramente, desde el fondo de mi alma, no sé dónde estaría si mi mujer y estos niños no hubieran estado aquí. Nunca lo habría logrado. A veces decía: '¿Por qué tuve siete hijos?'. Y me doy cuenta de que fue para ayudarnos a mí y a mujer a superar esta situación".

Estaba viviendo una época dorada

Baldwin estaba viviendo un momento muy bueno en su carrera, que despegó en los años 80 y mediados de los 90. Con películas como el clásico de Tim Burton o ‘La caza del Octubre Rojo', siendo el primer actor quele dio vida en cine a Jack Ryan (antes de Harrison Ford, Ben Affleck o John Krasinski). También cabe destacar 'Alice' junto a Mia Farrow, dirigidos por Woody Allen, ‘Glengarry Glen Ross’, basada en una obra homónima de David Mamet; o su incursión en el mundo de los superhéroes pulp con ‘La Sombra’.

Este accidente mortal sacudió Hollywood durante meses y ahora acaba con el estreno de la película, ya en los cines.