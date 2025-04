El actor estaba viviendo una segunda edad de oro en su carrera , que despegó en los años 80 y mediados de los 90. Ya no solo con el clásico de Tim Burton sino con películas como ‘La caza del Octubre Rojo’, siendo el primer actor que dio vida en cine a Jack Ryan (antes de Harrison Ford, Ben Affleck o John Krasinski); ‘Alice’ junto a Mia Farrow, dirigidos por Woody Allen; ‘Glengarry Glen Ross’, basada en una obra homónima de David Mamet; o su incursión en el mundo de los superhéroes pulp con ‘La Sombra’. Esta última, aunque no fue un éxito comercial, sí que destacó por su aspecto visual y el guion de David Koepp, que venía de firmar ‘Jurassic Park’.

“Koepp estaba en la cima de su carrera en aquel entonces, haciendo una gran película tras otra", dijo Baldwin para USA TODAY recordando su participación en la cinta dirigida por Russell Mulcahy. ”La película funciona gracias a la escritura de Koepp, al diseño y a toda la manera en que se armó todo”. Pero Alec Baldwin no solo era reconocido por su trabajo, sino también por su matrimonio con Kim Basinger , uno de los más famosos de los 90. Aunque su divorcio fue particularmente complicado debido a una prolongada batalla por la custodia de su hija Ireland y el proceso se extendió durante siete años.

Al igual que su imitación paródica de Donald Trump en ‘Saturday Night Live!’, lo que le valió otro Emmy y el reconocimiento de la industria. De hecho, era uno de los sketches más vistos y aplaudidos del legendario programa. Hasta que todo se torció con el rodaje de ‘Rust’ y la acusación de homicidio involuntario. Y aunque el caso ya ha sido sobreseído, Alec Baldwin tampoco ha salido indemne del proceso judicial. “Tuve que reprimir mis sentimientos porque tenía siete hijos a los que cuidar. No podía irme a otra habitación y llorar o lo que sea”, confesó a la revista People.

Como ha revelado recientemente en el reality show ‘The Baldwins’, en los que aparece junto a su esposa y sus hijos, todo este incidente le ha provocado graves consecuencias de salud mental, incluyendo un diagnóstico de trastorno de estrés postraumático. "Todos los que están cerca de Alec han visto cómo su salud mental se ha deteriorado desde entonces. Le diagnosticaron trastorno de estrés postraumático y en sus momentos más oscuros dice: 'Si tuvo que haber ocurrido un accidente hoy, ¿por qué sigo aquí? ¿Por qué no pude haber sido yo?' o cosas como: 'Te despiertas por la mañana y piensas: ¿Por qué me desperté? Soy más feliz cuando estoy dormido que cuando estoy despierto’”. Así lo explicó su mujer Hilaria Baldwin.

El actor, visiblemente emocionado, insiste en que si ha conseguido superar este trauma tan difícil (o, al menos, lidiar con ello) ha sido gracias a su familia. "Sinceramente, desde el fondo de mi alma, no sé dónde estaría si mi mujer y estos niños no hubieran estado aquí. Nunca lo habría logrado. A veces decía: '¿Por qué tuve siete hijos?'. Y me doy cuenta de que fue para ayudarnos a mí y a mujer a superar esta situación".