Sin embargo, ello no le exime de haber pasado un por un complicado proceso personal. Tal y como revela su mujer en el episodio 2 del reality show que está ahora en emisión, Baldwin sufrió la "culpa del superviviente", tras el fallecimiento de su compañera de trabajo , por mucho que él no "apretara el gatillo", ni tuviera idea de cómo y por qué un arma que pertenecía al set de rodaje contenía munición real. Aunque se produjo en el año 2021, el accidente provocó que no se estrenara hasta el 2023, si bien el actor no ha querido ver el resultado final de la película.