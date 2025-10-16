El nuevo desfile de Victoria's Secret ha tenido a modelos como Alessandra Ambrosio desfilando por la pasarela y a cantantes como Karol G

La artista colombiana Karol G ha sido la encargada de poner ritmo a los 'ángeles' de Victoria's Secret que han vuelto a llenar la pasarela de lencería y glamour, pero sobre todo, de diversidad. También ha actuado el grupo coreano TWICE.

Un espectáculo en el que hemos visto a modelos icónicas como Alessandra Ambrosio o Adriana Lima luciendo la famosa marca de lencería.

El 'lavado de cara' de Victoria's Secret y su apuesta por Karol G

Tras llevar cuatro años en pausa, Victoria's Secret rescataba su icónico desfile en 2023 y es que la marca de ropa interior anunció en 2019 que no produciría su famoso evento.

Tónica que repitió los tres años posteriores y que vino motivada por las críticas y la bajada de ventas que sufrió por los cuerpos y el estilo de belleza que promovía. Fue en 2023 cuando la marca quiso volver a despegar con una cara renovada y una apuesta por la diversidad.

Ahora, dos años después de esta nueva etapa, Victoria's Secret continúa con su renovación y su lavado de cara y ha vuelto a tener otro guiño a la variedad contratando al grupo coreano TWICE y a Karol G como las artistas encargadas de amenizar el show.

De esta forma, Karol G se ha convertido en la primera latina y en la primera cantante en actuar con su repertorio completamente en español sobre el desfile de Victoria's Secret. Para la ocasión, la colombiana escogió sus temas 'Ivonny Bonita' y 'Latina Forever' de su último álbum 'Tropicoqueta'.

Con un mono de color rojo adornado con pedrería del mismo color, Karol G deslumbró junto a los 'ángeles' de la famosa marca de lencería. Un mono que fue acompañado de una falda larga de color roja que la colombiana lució mientras cantaba 'Ivonny Bonita' y que se quitó y sustituyó por unas alas de color rojo con las que simulaba ser otro 'ángel' de Victoria's Secret.

El look fue escogido por su estilista española Alba Melendo, profesional del mundo de la moda con la que lleva trabajando desde hace años y con la que ha conseguido reinventar su estilismo y su estética gracias a sus apariciones en eventos como los Grammy, su actuación en el Halftime Show at the Sao Paulo Game o su gira de conciertos 'Mañana será bonito'.

Karol G, la estrella colombiana que conquista el mundo

Sin lugar a dudas, el 2026 se está convirtiendo en un año repleto de hitos en la carrera de Karol G. A finales de septiembre, la inclasificable diva del reguetón, dio un nuevo paso en su audaz carrera al encarnar el papel de una cabaretista parisina en un espectáculo estrenado en el legendario Crazy Horse y en el que los teléfonos móviles estuvieron prohibidos para evitar que circularan imágenes en las redes sociales.

La artista colombiana escogió el cabaret por el que pasaron Pamela Anderson, Beyoncé o la rapera del K-pop Lisa para bailar su propio repertorio y también para derribar más puertas. Es la primera vez que el vanguardista y ecléctico Crazy Horse da paso a un artista latina en sus 75 años de historia.

Tan solo unas semanas antes de este espectáculo, el Festival de Coachella anunció que en 2026 Karol G será la cabeza del cartel del evento musical que tendrá lugar del 10 al 12 de abril y del 17 al 19 de abril en Indio, California.

Pero estos no han sido los únicos puntos fuertes en su carrera y es que Karol G también cantó a mediados de septiembre en la Plaza de San Pedro del Vaticano, en un insólito concierto con otros artistas por la fraternidad humana que iluminó el cielo romano.

La artista, junto a estrellas como Andrea Bocelli, Pharrell Williams o John Legend, fue la figura más destacada de este evento que clausura la tercera edición del Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana, celebrado en Roma desde la víspera.