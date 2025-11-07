Katy Perry ha lanzado su última canción 'bandaids', un tema en el que parece cargar contra Orlando Bloom tras sus nueve años de relación

Katy Perry y Justin Trudeau no se esconden más y confirman su relación: la pareja celebra el cumpleaños de la cantante por las calles de París

Compartir







En plena gira mundial de su último álbum '143', Katy Perry ha querido regalar a sus seguidores una nueva canción que no ha dejado indiferente a nadie. La publicación de este nuevo single que no se encuentra entre las canciones de su último disco ha venido acompañada de una letra cargada de significado y de un videoclip.

PUEDE INTERESARTE Katy Perry, primera cabeza de cartel del O Son do Camiño 2026

El lanzamiento de este tema que ha quedado eclipsado por la publicación de 'LUX', el último álbum de Rosalía, se ha producido tan solo dos semanas después de confirmar su relación sentimental con Justin Trudeau, exprimer ministro canadiense. Aprovechando que su relación con Justin Trudeau se ha hecho oficial y que ha podido retomar las riendas de su vida tras su separación de Orlando Bloom, Katy Perry parece que le ha lanzado varios 'recaditos' al que fuese su pareja durante nada más y nada menos que nueve años.

Las indirectas de Katy Perry a Orlando Bloom

En este nuevo single titulado 'bandaids' (traducido al español como 'tiritas') Katy Perry ha descrito cómo se desarrolla la ruptura de una relación tóxica en la que uno de sus integrantes da todo por su pareja y, en cambio, el otro actúa de forma egoísta sin preocuparse por la persona que tiene al lado.

PUEDE INTERESARTE Katy Perry y Justin Trudeau, pillados besándose

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Una letra con la que Katy Perry parece desahogarse y mostrar al mundo que su relación con Orlando Bloom no fue tan ideal como hacían creer ante los ojos de los paparazzi, de las redes sociales y sobre las alfombras rojas en las que posaban felices.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Con unos versos cargados de indirectas hacia el actor, Katy Perry se abre en canal y muestra a sus seguidores cómo fue verdaderamente su relación con el padre de su hija.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

"No fue lo que hiciste, fue lo que no hiciste. Estuviste ahí, pero no estabas. Me acostumbré a que siempre me fallaras. Ya no sirve que intentes mandarme flores", reflexiona la cantante entre los sonidos de la canción.

Los guiños de su videoclip

En el videoclip que acompaña a esta canción se puede ver a la artista fregando a mano cuando, de repente, pierde entre el desagüe lo que parece ser una alianza. Intentando rescatar su anillo del sumidero, la artista pulsa por error el botón de la trituradora y pierde su mano entre las cuchillas del fregadero.

Según avanza los casi cuatro minutos de la canción, Katy Perry sufre varios episodios que casi le provocan la muerte.

Uno de los guiños con los que ha querido contar la cantante en la elaboración de su videoclip ha sido a su hija Daisy (Margarita en español). En una de las escenas en las que la cantante parece estar a punto de morir al ser atropellada por un tren, la cámara enfoca a una margarita que ha florecido entre las vías del ferrocarril y que le trasmite la esperanza y la ilusión para poder salvarse de tal anunciada muerte.

Un guiño a su hija del que sus seguidores se han dado cuenta y han valorado a través de las redes sociales.

Letra de 'bandaids', la nueva canción de Katy Perry, traducida al español

Juro por Dios, lo intenté de verdad

No dejé piedra sin dar la vuelta

No fue lo que hiciste, fue lo que no hiciste

Estuviste ahí, pero no estabas

Me acostumbré a que siempre me fallaras

Ya no sirve que intentes mandarme flores

Me repito que vas a cambiar, pero no

Solo tiritas sobre un corazón roto

Probé todos los medicamentos

Bajé mis expectativas

Busqué cada justificación

Desangrándome, desangrándome, desangrándome lento

Tiritas sobre un corazón roto

Viendo el lado bueno, tuvimos buenos momentos

Nunca fingimos en las fotos

Éramos perfectos… hasta que ya no

Ahora tenemos demasiadas astillas

Probé todos los medicamentos

Bajé mis expectativas

Busqué cada justificación

Desangrándome, desangrándome, desangrándome lento

Tiritas sobre un corazón roto

No es tan complicado

Preguntarme cómo estuvo mi día

Estoy en línea recta tratando de salvar esto

Desangrándome, desangrándome, desangrándome lento

Tiritas sobre un corazón roto

Si tuviera que hacerlo todo otra vez

Aún lo haría todo otra vez

El amor que hicimos valió la pena al final

Oh, sí, oh, sí

Si tuviera que hacerlo todo otra vez

Aún lo haría todo otra vez

El amor que hicimos valió la pena al final

Oh, sí

Probé todos los medicamentos (todos los medicamentos)

Bajé mis expectativas (oh-oh)

Busqué cada justificación (oh)

Desangrándome, desangrándome, desangrándome lento

Tiritas sobre un corazón roto