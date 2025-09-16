Celia Molina 16 SEP 2025 - 10:29h.

El festival, que se celebrará en Indio (California) en abril de 2026, ha publicado ya su cartel con los nombres de los artistas participantes

Una tiktoker de España revela el precio de una cerveza en Coachella y sorprende a todos

El festival de Coachella, que se celebrará en Indio (California) los fines de semana del 10 y el 17 de abril de 2026, ya ha publicado su esperadísimo cartel. En él, se pueden ver los nombres de los cantantes que encabezarán la batería de conciertos, destacando a Sabrina Carpenter, Justin Bieber y Karol G como artistas principales. La página oficial del evento ha anunciado que las entradas comenzarán a venderse este viernes, 19 de septiembre, a las 11: 00 horas de la mañana en el Pacific Time (PT); es decir, a las 20:00 horas en España.

Las reacciones a la lista de conciertos no se han hecho esperar, pues la publicación cuenta ya con 3.890.000 me gustas y 17.800 comentarios, aplaudiendo las contrataciones que ha hecho la organización del festival de cara al año que viene. Influencers españolas como Aitana Soriano o @aquisandrax han mostrado su satisfacción, destacando la euforia de esta última por tener la oportunidad de ver a Sabrina Carpenter en concierto.

Euforia por la actuación de la banda de K-pop 'BIGBANG'

El festival contará también con otros grupos de renombre, como Radiohead, que, en su gira europea, dará cuatro conciertos en Madrid (del 4 al 8 de noviembre de 2025). Cabe destacar la presencia en el cartel de dos grupos españoles: Carolina Durante y Rusowsky, que actuarán el 11 y el 18 de abril, respectivamente. Ruslán Mediavilla, conocido como Rusowsky, es un cantante, compositor y productor de música criado en Fuenlabrada, Madrid. Su música explora géneros underground y vanguardistas como bedroom pop, R&B, reggaetón, techno, hip hop e, incluso, el jazz.

Pero, además de La Bichota, el grupo incluido que ha causado un mayor impacto entre los usuarios de las redes sociales ha sido BIGBANG, una de las bandas de K-pop con más éxito a nivel mundial. Esto demuestra la expansión y consolidación internacional que está experimentando este tipo de música nacida en Corea del Sur, cuyo diseño se basó en las boy and girl bands de los Estados Unidos. La diferencia radica en las minuciosas coreografías que las bandas surcoreanas han unido a su música, creando una enorme comunidad que les imita en todo: canta sus canciones, replica sus bailes y se visten y peinan como ellos (o ellas).

Así, el público espera con ansias que comience la venta de entradas de este festival que se celebra en el desierto y que, con el paso de los años, se ha convertido en un fenómeno cultural global que combina música de diversos géneros, el arte, la moda, la gastronomía y las experiencias interactivas.