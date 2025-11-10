Ruth Méndez 10 NOV 2025 - 21:59h.

Una exposición recorrerá a partir de diciembre la figura de la bisabuela del actual rey

La complicidad de los reyes Felipe VI y Letizia al inaugurar una exposición sobre la Familia Real

La vida de la reina Victoria Eugenia, esposa de Alfonso XIII, es especialmente fascinante. Fue víctima de un atentado, su matrimonio no funcionaba y su verdadera pasión era la moda. Derrochaba sin límite y disfrutaba como si no hubiera un mañana.

Alfonso XIII viajó a Londres y se quedó prendado de ella. Una jovencísima de la corte británica rubia, con ojos de color aguamarina. Pronto, se convirtió en reina de España y para muchos la más elegante. "Era una de las reinas europeas que más gastaba en moda, pero yo no diría tanto gastar, sino invertir", señala Víctor Gosálvez, conservador de la indumentaria del patrimonio nacional.

Una de sus joyas más emblemáticas la lució la reina Letizia en su retrato oficial. Se trata de las 'joyas de pasar', un lote de piezas que, desde la muerte de Victoria Eugenia en 1969, las han usado sus sucesoras como consortes del rey de España.

Victoria Eugenia, una reina activa en causas solidarias

Una exposición recorrerá a partir de diciembre la figura de la bisabuela del actual rey. Ella era activa en causas solidarias, hacia deporte, se maquillaba, tomaba el té y se atrevió a usar lencería y modelos que se han restaurado ahora. Será la primera gran muestra monográfica consagrada a su figura. Estará compuesta por más de 350 piezas como retratos oficiales, joyas, documentos, vestidos, objetos personales y fotografías.

El que no se conserva es su legendario vestido de boda. Su matrimonio con Alfonso XIII, celebrado el 31 de mayo de 1906 en Madrid, representó una alianza política y simbólica entre dos tradiciones monárquicas. Pero el evento quedó marcado por el atentado del anarquista de Mateo Morral, quien lanzó una bomba oculta en un ramo de flores. La explosión causó más de 20 víctimas.

Tuvo que convertirse al catolicismo

Victoria Eugenia de Battenberg era nieta de la reina Victoria del Reino Unido, una figura que simbolizaba la solidez del Imperio británico y la diplomacia dinástica europea. No era católica, sino anglicana, y tuvo que convertirse al catolicismo para poder contraer matrimonio.

La bisabuela de Felipe VI sufrió hemofilia, infidelidades matrimoniales y el exilio. La exposición 'Victoria Eugenia' invita a recorrer ese viaje personal y cultural de esta princesa británica que tuvo que adaptarse a una corte española marcada por la Restauración.