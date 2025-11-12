El vecindario más divertido y caótico de la televisión celebra el señalado episodio en la gran pantalla y ya lo han visto más de 15.000 espectadores

El vecindario más divertido y caótico de la televisión, la comunidad de ‘La Que Se Avecina’, llega a los 200 capítulos; una cifra redonda que había que celebrar. Lo han hecho al más puro estilo del lejano Oeste, con un wéstern disparatado, como no podía ser de otra manera, que han visto ya más de 15.000 espectadores en más de 50 cines en España, como informan en el vídeo Yolanda Bernardo y Begoña A. Santa Cruz.

Los vecinos de Contubernio 49 han mudado así su sala de reuniones a la gran pantalla. Cumplir 19 años de emisión y celebrar el capítulo 200 merecía el viaje al lejano Oeste: “Es un disparate tan bueno…”, sostiene Loles León, en un mensaje compartido por el elenco.

La Que Se Avecina, en el cine con un episodio cargado de guiños

Liándose incluso a tiros entre ellos para la ocasión, los creadores aseveran que “La Que Se Avecina sin conflictos es como un Informativo sin conflictos”, como ha dicho Laura Caballero.

El capítulo 200 lleva al cine un episodio cargado de guiños a los wéstern más famosos: “Prácticamente es la segunda parte de ‘Sin perdón’, afirma el actor Carlos Areces.

Camino de la temporada 16, “el frikismo sigue totalmente vigente”, como afirma Alberto Caballero, para el deleite de muchos seguidores.

“Yo la empecé a ver con mi abuelo en el sofá de su casa”. “Es como mi familia, casi”, cuentan dos jóvenes sobre la serie como incondicionales de sus surrealistas personajes.

“Que la gente me siga diciendo a mí, por ejemplo, ‘eres como mi padre’, ‘como mi tío’”… dice el actor Jordi Sánchez sobre la repercusión de su personaje en las calles, mientras Eva Isanta echa la vista atrás mirando a la trayectoria recorrida: “Me veo ya envejeciendo. Me veo a la ‘Cuqui’ vieja ya”, afirma, esbozando una sonrisa.

Mientras tanto, los líos y problemas no se esquivan en una serie sin freno.