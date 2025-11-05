'La Que Se Avecina' vuelve y con ella sus mejores tomas falsas: ¿Te las vas a perder?

Avance | La nueva temporada de 'La que se avecina', muy pronto en Telecinco

Este 4 de noviembre se ha estrenado la nueva temporada de la decimocuarta temporada 'La Que Se Avecina' y con ella los mejores momentos detrás de las cámaras. Los vecinos más alocados de Contubernio 49 vuelven a divertirse en los rodajes y la prueba de ello es este recopilatorio donde vemos a los actores disfrutar casi tanto como los seguidores de la serie con su vuelta.

La magia de 'La Que Se Avecina' continúa una temporada más con Fermín Trujillo, Maite Figueroa, Amador Rivas, Antonio Recio, Coque, Berta Escobar y muchos más haciéndonos reír a carcajadas no solo con las escenas, si no con sus tomas falsas. Te dejamos que sigas disfrutando de los personajes con estos momentazos: ¡No te lo pierdas!