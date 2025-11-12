Tras su estreno el pasado 4 de noviembre, 'La que se avecina' vuelve con su segunda entrega y sus tomas falsas

¡Nadie podía parar de reír!: Las mejores tomas falsas del estreno de la nueva temporada de 'La Que Se Avecina'

La segunda entrega de la nueva temporada de 'La que se avecina' aterriza en Telecinco la noche del martes con nuevas y alocadas historias que les suceden a nuestros vecinos favoritos de Cotubernio 49. Unos momentos que te harán reír casi tanto como lo han hecho los propios actores durante el rodaje del segundo capítulo: Si no te lo crees, aquí te dejamos un recopilatorio de los mejores momentos de la grabación con sus tronchantes equivocaciones.

No te pierdas cada semana los martes, a las 23:00 horas en Telecinco justo después de 'La isla de las tentaciones', un nuevo capítulo de la serie que lleva acompañándonos casi dos décadas en televisión. ¡Diviértete con Fermín Trujillo, Maite Figueroa, Amador Rivas, Antonio Recio, Coque, Berta Escobar y muchos más!.