Graciela Rodríguez 16 NOV 2025 - 21:35h.

En su último trabajo Ana y Carolina reflejan las pequeñas victorias cotidianas

Triunfaron, casi sin conocerse, en un programa de talentos italiano

Marlena, Ana y Carolina, nos enseña un álbum que refleja las pequeñas victorias cotidianas. Siete canciones para renacer y volver a confiar. "Duelo superado que era el álbum anterior, ahora llega una etapa bonita, la de mi querida Ana enamorándose de otra persona", explica Carolina Moyano. "El drama que hay dentro del amor, que da mucho miedo volver a enamorarte, reenamorarte de ti misma también", añade Ana Legazpi. "Las tres últimas canciones hemos querido experimentar con otros sonidos, metiéndole más electrónica", apunta.

Marlena, un grupo referente para muchos jóvenes

Referentes para muchos jóvenes. "Unos padres que me vinieron a dar las gracias porque su hija había salido del armario gracias a nosotras. La madre llorando, el padre llorando y yo también, porque a mí me costó mucho. No tuve ningún referente", explica Ana.

Desde que hace ocho años triunfaron, casi sin conocerse, en un programa de talentos italiano. De esa génesis transalpina surgió su nombre, Marlena, diosa del empoderamiento femenino. "Cuenta la leyenda que si pones Marlena en un escrito la persona a la que va dedicada va a venir a ti. Nos encantó el guiño a los comienzos de dos niñas con una guitarra en un escenario ", dice Carolina Moyano.

Juntas caminan ahora con paso firme hacia su madurez artística.