La compostelana se alzó anoche con el galardón por su trabajo ‘Kaleidoscope (Naxos)’, marcado por un claro acento gallego

La música española está de celebración. Y no solo por las cifras que arrojan proyectos tan exitosos y comentados como el último disco de Rosalía. Isabel Dobarro, pianista gallega, acaba de ganar el Latin Grammy al Mejor Álbum de Música Clásica con su trabajo ‘Kaleidoscope (Naxos)’.

Dobarro es una de las pianistas con mayor proyección internacional. Lleva al frente de las teclas desde los tres años y anoche ascendió al olimpo de la música desde el MGM Grand Garcen Arena de Las Vegas.

Pero ¿quién esta reconocida pianista y qué hay detrás de su talento? Isabel Dobarro nació en Santiago de Compostela en 1992. Se ha convertido en una referente en las salas de conciertos tanto nacionales como internacionales.

Su otra pasión: la abogacía

Una faceta que, además, compagina con su profesión de abogada, otra “pasión” que sabía que la iba a acompañar desde muy pequeña, ya que viene de una familia de juristas, tal y como contó a ‘La Voz de Galicia’ en una entrevista.

En cuanto a su obra, ‘Kaleidoscope (Naxos)’ cuenta con el acento gallego de su tierra, ya que pone música a la obra de compositoras de todo el mundo. En el álbum incluye a su paisana Carme Rodríguez y su obra ‘Alalá das paisaxes verticais’.

Al respecto, la pianista confesó al citado medio que “era fundamental que Galicia estuviera representada de alguna manera”. El disco está producido por Javier Monteverde, también reconocido este mismo año con el premio Latino al mejor valor cultural en un álbum de música clásica concedido por la Academia Hispanoamericana de la Música.

Visibilizar a mujeres compositoras

Isabel Dobarro, la pianista gallega más internacional de su generación, desarrolla su carrera musical en destacados auditorios y salas de conciertos de todo el mundo, como Carnegie Hall, en Nueva York o el Auditorio Nacional de Madrid, entre otros.

Uno de los compromisos de esta artista es dar visibilidad a la vida y obra de las mujeres compositoras que no se estudian, no se interpretan o no se programan y acaban en el olvido.

En una entrevista con Informativos Telecinco, la artista explicó el momento en el que decidió hacer música con una mirada femenina. Ya con 19 y siendo profesora en Nueva York, un alumno le preguntó si había compositoras y ésta se quedó sin palabras: “Y que no sepas qué responder fue algo para mí muy chocante”.

Las influencias de Isabel Dobarro

Prodigios como Clara Schumann, que sólo se estudiaban porque 'ayudó' a proyectar la carrera de su marido, cuando ella era una figura extraordinaria. “O la propia Mariana Martínez, a la que Mozart reconoce como una de sus compositores favoritos”, detalla Isabel Dobarro sobre las figuras femeninas que tuvieron éxito en la música.

Un fenómeno que incluso se repite en literatura o la pintura. De hecho, Isabel Dobarro recuerda el caso de Mel Bonis: "Ella se hacía llamar Mel y no Mélanie porque creía que Mel iba a vender mucho más. Y, efectivamente, fue una de las compositoras que más se tocaba en su día. Un borrado sistemático del que hay que salir con acciones conscientes”, contó.

En ‘Kaleidoscopoe’, su debut y por el que ha ganado el Latin Grammy, supone además el primer álbum que se publica de compositoras contemporáneas de los cinco continentes.

Un recorrido que comienza con el ‘Nocturne’ de Dobrinka Tabakoba, nos pasea por el ‘Buenos Aires, despierta y sueña’ de Claudia Montero y termina con una de las promesas, más bien realidades, de la música española, Carme Rodríguez, con un tema que compuso especialmente para ella. Un tesoro para el difícil arte de emocionar.