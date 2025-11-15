Entrevistamos a Soleá Morente con motivo del lanzamiento de 'Sirio B', un nuevo álbum que ha trabajado mano a mano con Guille Milkyway

Soleá Morente vuelve a demostrar su gusto por la mezcla de influencias y estilos, con el flamenco como base, pero donde la experimentación tiene su sentido y lugar. 'Sirio B' es claro ejemplo de ello, un nuevo álbum que ha forjado a fuego lento junto a Guille Milkyway de La Casa Azul.

La hija del cantaor se ha consolidado en la música con mucha personalidad, donde el tiempo y la firmeza de quien cree en su proyecto ha terminado dándole la razón. La artista nos habla de una propuesta que fusiona géneros con sentido y gusto, agradece “al universo, al cosmos o a Dios” venir de una familia de grandes talentos, mientras trata de llegar a un equilibrio en el que ella encuentra la felicidad.

Pregunta: Cuentas con miembros de Rufus T. Firefly para el directo y has grabado tu disco ‘Sirio B’ con Guille Milkyway de La Casa Azul. ¿Cómo lo estás viviendo?

Repuesta: Está siendo una experiencia muy enriquecedora para mí. Soy una privilegiada por haber hecho este disco con Guille, que es un artista que he admirado desde que era muy jovencita. Yo iba a los conciertos de La Casa Azul con mis amigas y lo flipaba, jamás pensé que haría un disco con él.

Y luego montar una banda con integrantes de Rufus T. Firefly y poder emprender este viaje tan bien acompañada. Los ensayos están siendo muy enriquecedores y divertidos. Es muy interesante, porque las canciones en el disco eran una historia y ahora en directo van mutando, conservando esa esencia, pero adquiriendo también la personalidad de los integrantes de la banda.

P: ¿Qué tal es trabajar con Guille?

R: Algo increíble. He descubierto un compañero de profesión maravilloso. Es un tío con una genialidad y un talento brillante, y también he descubierto a un amigo. Nos echamos de menos ahora porque la grabación del disco se ha prolongado casi dos años, y en todo ese tiempo nos hemos ido conociendo mucho.

He aprendido mucha música de su mano, a escribir y a componer de una manera que antes no sabía, es como un mentor para mí. Le quiero un montón y estoy muy agradecida por todo lo que me ha enseñado y lo que hemos construido juntos.

"Yo trabajo desde la experimentación y desde la apertura hacia lugares donde antes no he estado, y me interesa muchísimo la investigación, el trabajo de laboratorio"

Cuando hicimos “Nudillos” o “No Likes” nos bebíamos a los Amaya, a los Chunguitos, a Los Chichos, a Manzanita, a Los Chorbos. No sé, nos lo hemos pasado muy bien. Luego llegaba el día de la electrónica y me daba una clase magistral de todo el sound system. Y luego, a nivel de producción en el estudio, es increíble. Es un tío que está con los pies en la actualidad absolutamente pero también bebe mucho de las tradiciones y de lo clásico.

P: ¿Te asusta que los puristas no entiendan tu propuesta?

R: Bueno, cuando era más jovencita sí que me podía dar más respeto y lo podía temer un poco más. Ya llevo unos cuantos años y no me ha pasado nada. Y digo, pues voy a seguir haciéndolo.

Desde el respeto a todo el mundo, pienso que es necesario que existan diferentes maneras de pensar y que haya incluso polémica y debate, pero respetando siempre el trabajo de los demás. Lo que no me gusta es cuando se le quita las ganas a la gente joven, ahora que soy un poquito más mayor, llevo unos cuantos años en esto. Una de las lecciones que he aprendido es respetar las ilusiones de la gente joven y potenciarla en vez de asustarla o echarla atrás.

Y eso yo lo he vivido, en cierto modo, pero gracias a Dios he tenido un contexto a favor, una familia increíble, grandes compañeros y un buen equipo que me ha rodeado. Pero pienso en el que no se encuentre en esta situación, que dé con comportamientos hostiles, y eso es delicado. Hay que dejar a la gente que se exprese como necesite y creo que el respeto es importante.

P: ¿Cómo es tu vida cuando no estás girando o de promoción?

R: Suelo estar siempre metida en la creación, de hecho, creo que va unida mi vida. Escribo canciones de las cosas que me pasan y al revés, las canciones me hacen vivir experiencias. Y es algo que necesito, tener a la vista algo en lo que focalizar la atención y suelo estar siempre en continuo movimiento.

De momento, no he tenido otra manera de vivir desde que empecé en esto. Siempre estoy en contacto con las canciones, con la lectura, que ocupa mucho espacio en mi vida. Tanto en la novela como en la poesía o el teatro encuentro inspiración. Incluso todos esos elementos juntos me hacen viajar a lugares especiales donde a veces me siento confrontada, otras veces identificada y así ando siempre, intentando formarme, aprender y poder compartir cosas con el público, que es lo que me da la vida, la creación.

P: Hablas de aprender, viniendo de una familia tan talentosa, ¿empuja a exigirse más, a ser mejor artista?

R: En mi caso, es la única experiencia que he vivido, porque es la única vida que he tenido. Lo que hablábamos antes de la literatura, la ficción, lo que te hace tan bien es que puedes vivir otras vidas. Y eso me parece fascinante, salir de mi vida y vivir otras. Pero en la realidad solo tengo esta, y claro, es una suerte del destino.

"Estoy muy agradecida al universo, al cosmos, a Dios, a todo lo que haya hecho posible que pertenezca a una familia tan genial como a la que pertenezco"

Estoy muy agradecida al universo, al cosmos, a Dios, a todo lo que haya hecho posible que pertenezca a una familia tan genial como a la que pertenezco. Y he podido vivir desde la infancia experiencias maravillosas y muy potentes. Y luego también está la parte en la que que te observan con lupa, con las expectativas muy altas, la comparación es constante, todo el rato, desde que te subes a un escenario hasta que te bajas en una entrevista, en una declaración, en todo.

He aprendido a vivir en medio de esas dos fuerzas, la suerte y la otra cara, que es la sociedad en la que vivimos.

P: Cada viernes llegan decenas de lanzamientos, hay una vorágine musical. Como artista, ¿da vértigo no llegar a todo ese público?

R: Pues sí, claro, uno pone toda su energía, toda su ilusión, todo su esfuerzo en un proyecto y te puedes tirar años trabajando en él y es verdad que el ritmo es vertiginoso, es un estrés increíble, y pienso que es algo muy positivo que haya tanta gente haciendo música y haciendo arte, lo que no está bien es lo que hace la sociedad, el sistema, en vez de potenciar eso, nos echa a competir, dejando a algunos de lado. El arte y los artistas no tienen la culpa.

Creo que por una parte estamos en un momento increíble, como tú dices, pero también que las cosas se podrían hacer de otra manera. Yo no soy experta en la industria musical, pero creo que habría otras formas para que dé tiempo a disfrutar más la música, para que tanto los oyentes como los artistas vivamos un poco más felices, más fiesta y más siesta.

P: Nos rodean demasiados estímulos que hacen complicado centrarse, ¿qué opinas?

R: El otro día hablaba con mi sobrina, la hija de Estrella tiene 20 años, está estudiando diseño de moda, y decía ‘tata, tengo FOMO’. Digo, ¿cómo? El quiero estar aquí, pero me tengo que marchar porque tengo muchísimo trabajo y tengo miedo, miedo de estar desconectada, miedo de perderme lo que está ocurriendo. Y esto pues es increíble, y sí, es peligroso.

La concentración como la paz, la tranquilidad, son lujos efímeros hoy en día, hay que capitalizar hasta el último movimiento. Creo que debemos tener cuidado, a mí me cuesta a veces concentrarme y focalizar, pero bueno, a veces no te queda otra. Y gestionar el tiempo, porque creo que el tiempo es lo más importante que tenemos.

P: ¿Sigues teniendo amor por el concepto de un disco completo?

R: Sí, yo creo en el disco y en el concepto, creo en la idea, ya sea un disco de 5 canciones o de 20. Ahora ha publicado Jeff Tweedy un álbum de 20 canciones con un vídeo de 4 horas. Me ha parecido increíble, y no las he podido escuchar enteras, y me han encantado.

Creo que irá en decadencia un poco esta manera de producir que tenemos de lo instantáneo y siempre hay luego una vuelta a lo que hemos dejado a un lado. Pienso que va a venir otra vez el tiempo del disco, del concepto y de la idea, yo lo voy a seguir defendiendo.

P: Que haya artistas como puedes ser tú o Rosalía, que apuestan por abrir el flamenco, ¿crees que ayuda?

R: Creo que es positivo, que es importante, y no solo artistas experimentales que trabajamos desde el flamenco hacia otros lugares, también los que hacen el flamenco ortodoxo.

"La concentración, como la paz o la tranquilidad, son lujos efímeros hoy en día, hay que capitalizar hasta el último movimiento"

Creo que las dos posturas son interesantes, son necesarias. Yo trabajo desde la experimentación y desde la apertura hacia lugares donde antes no he estado y me interesa muchísimo la investigación y el trabajo de laboratorio, por así decirlo. Respeto todas las posturas y la mía hasta ahora ha sido la experimentación y la investigación.

P: Rosalía volvía a sorprender con su propuesta con ‘Lux’, ¿es una demostración de que se puede innovar todavía en la música?

R: Sí, sin duda. Hace que veamos que en la música no está todo inventado, que todavía hay espacio no para reformular todo, pero sí para darle otros brillos, otros contrastes.

La verdad es que lo que hemos escuchado y visto de Rosalía, ha sido una sorpresa y un alivio para el alma. Yo lo recibí así, en uno de esos días grises, fue ver la obra de Rosalía con ese vídeo, esa idea, esa orquesta, piezas y letra y me sentí un poco más feliz. Para mí ese es el termómetro de la vida y de las cosas que necesito.

Ha sido una sorpresa, muy esperanzador. Rosalía es una fuera de serie, alguien muy especial a la que todos le tenemos que estar muy agradecidos por lo que hace, por el arte, por la música, por el flamenco, es una artista genial.

P: Siempre digo que en la música no os apoyáis como sí hacen en el mundo del cine.

R: Pues no me había parado a pensar en ello, pero es totalmente así, es verdad que estamos luchando cada uno por un lado y es la misma batalla. Al final estamos en el mismo barco y sería interesante empezar a tomar conciencia de esto, hay que unirse. Creo en el ser humano y en la hermandad y a lo mejor si nos ponemos de acuerdo podemos conseguir cosas buenas para todos.

P: ¿Eres feliz?

R: Lo intento cada día, trato de encontrar el equilibrio, ahí es donde encuentro la felicidad, en poder ser una persona acorde con lo que pienso y con lo que hago, tratar de ser coherente conmigo.