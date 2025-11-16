El guionista ha fallecido en el NYU Langone Hospital, ubicado en Brooklyn, Nueva York (EEUU) después de sufrir un derrame cerebral

McGrath trabajó también como guionista para ‘King of the Hill’, ‘Mission Hill’, ‘Sammy’, ‘The PJs’ y ‘Muppets Tonight’

Luto en el mundo de la animación. Dan McGrath, guionista y productor de ‘Los Simpson’, ha muerto a los 61 años de edad tras sufrir un derrame cerebral.

“Ayer perdimos a mi increíble hermano Danny. Era un hombre especial, único en su especie. Un hijo, hermano, tío y amigo increíble. Tenemos el corazón roto”, ha escrito su hermana Gail Garabadian en su cuenta de Facebook.

Sufrió un derrame cerebral

Dan McGrath murió el viernes 14 de noviembre en el NYU Langone Hospital, ubicado en Brooklyn, Nueva York (EEUU) después de sufrir un derrame cerebral, según confirmó Garabadian a The Hollywood Reporter.

El guionista dejó huella en varias generaciones gracias a sus trabajos en la industria de la animación. En ‘Los Simpson’, escribió medio centenar de episodios entre 1992 y 1994 y produjo 24 entre 1996 y 1998.

Algunos de los episodios más destacados en los que trabajó incluyen ‘Bart of Darkness’, ‘The Devil and Homer Simpson’ y ‘Time and Punishment’, así como varias entregas de ‘Treehouse of Horror’, ‘Boy-Scoutz ’n the Hood’ y ‘Homer’s Phobia’.

Gracias a este último episodio fue galardonado con un Emmy en 1997. En él, el director John Waters interpreta a un anticuario gay que se hace amigo de Marge. Cuando esta le lleva a casa para que conozca a su familia, Homer se distancia e intenta mantener a Bart alejado.

Además de su trabajo en ‘Los Simpson’, McGrath trabajó como guionista para ‘King of the Hill’, ‘Mission Hill’, ‘Sammy’, ‘The PJs’ y ‘Muppets Tonight’.