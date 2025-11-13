Hace un mes, el cantaor 'Fosforito' fue sometido a una intervención quirúrgica del corazón que se vió agravada en los últimos días

En su trayectoria, 'Fosforito' compartió escenario y amistad con leyendas del flamenco como Camarón de la Isla o Paco de Lucía

Compartir







El cantaor Antonio Fernández Díaz, 'Fosforito', ha fallecido este jueves en Málaga a los 93 años, según ha informado su hijo Alejandro Fernández. Había recibido la Llave de Oro del Cante, entre otros muchos reconocimientos.

Hace un mes, el artista fue sometido a una intervención quirúrgica de carácter cardíaco que superó. Sin embargo, en los últimos días había sufrido un agravamiento de su situación, que lo llevó a la hospitalización este pasado miércoles.

Ha fallecido por una infección

El músico ha fallecido debido a una infección, en el Hospital Regional Universitario de Málaga donde fue hospitalizado, según su hijo ha informado.

La leyenda del cante flamenco nació Puente Genil, Córdoba, en 1932. Fue artista desde muy temprana edad, con una voz excepcional.

Recibió la Llave del Oro del Cante en 2005

Su fama llegó cuando en 1956 obtuvo los cinco premios del Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba, algo que nadie ha vuelto a hacer. Desde ese momento, su carrera se asentó con una gran presencia en los escenarios flamencos de España y del mundo más importantes.

También recibió la Llave del Oro del Cante en 2005, uno de los premios más especiales para un cantaor, así como la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes y la Medalla de Andalucía.

Compartió amistad con Camarón de la Isla y Paco de Lucía

En su trayectoria, 'Fosforito' compartió escenario y amistad con leyendas del flamenco como Camarón de la Isla, Paco de Lucía, El Lebrijano o José Menese. También se consolidó como un referente para las nuevas generaciones.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

En Puente Genil, su tierra natal, se levantó el Centro de Flamenco Fosforito, un sitio dedicado a su persoa y su obra y a la divulgación del arte jondo.

En una rueda de prensa al Pleno del Ayuntamiento de Córdoba, el portavoz del gobierno municipal, Miguel Ángel Torrico, ha expresado su lamento por la muerte del artista, que fue declarado Hijo Adoptivo de la Ciudad. Además, la sesión plenaria ha arrancado con un minuto de silencio.