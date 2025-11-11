Muere Tatsuya Nakadai, el legendario actor japonés de 'Ran' y 'Harakiri', a los 92 años

Los personajes más memorables de Tatsuya Nakadai en películas históricas y de samuráis bajo la dirección de Kurosawa

Tatsuya Nakadai, legendario actor japonés, conocido por sus papeles en 'Ran', 'Harakiri' y la trilogía 'La condición humana', ha fallecido a los 92 años, según ha informado este lunes el periódico ' The Japan News'.

Nakadai nacido el 13 de diciembre de 1932 en Tokio, Japón, Nakadai, cuyo nombre real era Motohisa Nakadai, fue un sobresaliente actor de teatro que se convirtió en una prominente figura del cine nipón al trabajar con los más importantes directores de este país. Alcanzó fama internacional, especialmente por sus interpretaciones en dramas históricos y de samuráis.

La noticia de su muerte fue publicada este lunes, aunque no han trascendido las causas del fallecimiento de Nakadai, destacado actor con un currículo que abarca su participación en más de 100 películas.

Los personajes más memorables de Tatsuya Nakadai

Uno de los papeles más memorables de este icono del cine nipón fue el de Lord Hidetora Ichimonji en la película Ran (1985), dirigida por Akira Kurosawa, según la reseña publicada por 'The Hollywood Reporter'.

La película transcurría en el Japón medieval y seguía la historia de un anciano señor de la guerra que se retira y cede su imperio a sus tres hijos. Sin embargo, con el tiempo, sus hijos se vuelven unos contra otros y contra él cuando el poder recién adquirido los corrompe.

'La condición humana', dirigida por Masaki Kobayashi es un drama bélico épico japonés que se centra en Kaji (interpretado por Nakadai). El actor interpreta a un pacifista japonés, que intenta sobrevivir en el mundo totalitario y opresivo del Japón de la Segunda Guerra Mundial. La trilogía constaba de 'No Greater Love' (1959), 'Road to Eternity' (1959) y 'A Soldier’s Prayer' (1961).

Nakadai también interpretó a Hanshiro Tsugumo en Harakiri, también dirigida por Kobayashi. La película de 1962 narraba la historia de Hanshiro Tsugumo, un samurái sin amo, que solicita cometer seppuku en el palacio de un señor feudal.