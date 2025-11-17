Este año 2026 será según Pirelli el año que reconectaremos con la naturaleza, rindiendo homenaje mes a mes a cada uno de sus elementos

Se dedican a la venta de neumáticos, pero la multinacional italiana Pirelli lleva desde el año 1964 apostando por la moda y la fotografía gracias a su calendario de Navidad. Este 2026 lo han vuelto a hacer, empoderando a las mujeres y apostando por Tilda Swinton, Isabelle Rossellini o Venus Williams para sus portadas.

Este año 2026 será, según Pirelli, el año que reconectaremos con la naturaleza, rindiendo homenaje mes a mes a cada uno de sus elementos con una de las protagonistas de este año, el agua, la tierra, el viento o el fuego, encarnando cada uno de ellos en una de estas mujeres con carácter como la actriz Isabelle Rossellini o con garra como la deportista Venus Williams.

El fotógrafo elegido para hacer realidad este precioso calendario es Sølve Sundsbø, especialista noruego en captar imágenes de moda, que declaró que "mi objetivo era fotografiar mujeres maduras con experiencia y profundidad", en las que buscaba a la vez recrear también la atmósfera, cambiando totalmente la forma de aquellas primera ediciones, hace ya más de seis décadas, en las que se desnudaban jovencísimas modelos impregnando de erotismo y sensualidad cada año.

El movimiento 'MeToo' hizo que ese tipo de calendarios dejaran de tener sentido ético, llegando también a estas páginas, reinventándolas con arte y muchísima sensibilidad y reflejando los cambios propios de la sociedad. Por último, este 2026 marca un punto de inflexión en la historia de la marca italiana, apostando por poner el foco en las mujeres como centro de la marca, teniendo un mensaje claro que define el presente y futuro de la marca